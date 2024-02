“Levante Ventitré”: cosa vedremo nel documentario su Paramount+

Dal 23 febbraio, la vita, il cambiamento e i pensieri dell'artista prima del tour teatrale Alessandro Alicandri







Il 23 febbraio Paramount+ ci porterà nel mondo colorato, profondo e speciale di Levante nel documentario "Levante Ventitré - Anni di voli pindarici". Nelle immagini si mostrano gli ultimi dodici mesi dell'artista, una lunga fotografia di un periodo ricchissimo raccontato attraverso momenti inediti, foto, video e dietro le quinte. Non è una biografia in senso stretto, anche se di lei molto verrà raccontato, ma è una lunga intervista nella quale spiegherà i momenti belli e difficili dei suoi straordinari anni di carriera. Soprattutto, mostrerà il suo cambiamento che noi abbiamo respirato dall'ascolto dei suoi dischi, ma che ora tutto il pubblico avrà modo di conoscere a chiare lettere.

Rimane da capire perché ha voluto chiamare questo documentario "Ventitré". I motivi sono molti: innanzitutto Claudia Lagona (il suo vero nome, ndr) è nata il 23 maggio e 23 sono gli anni di carriera dalla sua prima apparizione di fronte al pubblico quando era ancora adolescente. «Nel 2023 sono rinata, in quanto donna e in quanto bambina» dice. Il 2023 è anche l'anno della sua seconda partecipazione a Sanremo dove è arrivata 23esima con una canzone decisamente fuori dal coro, "Vivo". ll 23 novembre è stato anche il giorno del suo primo Mediolanum Forum D'Assago.

Non ci sarà solo il racconto della sua vita e dei suoi pensieri ma anche le emozioni della sua musica, nelle riprese all'Arena di Verona, un concerto specialissimo di cui vedremo (anche) tutto quello che non si è visto davanti al palco. Questo è il gustoso antipasto del suo ritorno nei teatri con "Opera Futura Live", il tour che la vedrà dal 10 marzo 2024 fino (per ora) al 19 maggio in giro per l'Italia con alcune date già completamente sold out. Insomma, Levante è un universo da non perdere mai di vista.