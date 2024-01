“Nomade che non sono altro” i primi anni 60 anni dei Nomadi

Arriva su Rai 2 il documentario che ripercorre la storia del gruppo musicale attraverso la testimonianza di Beppe Carletti Beppe Carletti con i Nomadi nel 2010 a Sanremo Credit: © GettyImages Lorenzo Di Palma







Per celebrare i 60 anni di carriera dei Nomadi - la band più longeva in Italia e nel mondo seconda solo ai Rolling Stones - arriva su Rai2 il documentario “Nomade che non sono altro” venerdì 5 gennaio alle ore 23, che attraverso le parole del suo fondatore Beppe Carletti ci accompagna fino al concerto evento di giugno 2023 a Novellara, dove la band ha festeggiato la propria storia insieme al popolo nomade.

Due attori, Andrea Avanzi e Marco Santachiara interpretano Beppe Carletti e Augusto Daolio e ci portano nei luoghi dei Nomadi, le valli e la bassa, con in sottofondo le riflessioni di Daolio estratte da un’intervista radiofonica Rai “Lo specchio del cielo” del 1989. Il racconto è arricchito dalle testimonianze di Francesco Guccini, Luciano Ligabue Caterina Caselli, Rosario Fiorello.

Mentre il paroliere Alberto Salerno racconta della nascita di “Io Vagabondo” nel 1972, ancora oggi canzone simbolo della band e inno per diverse generazioni. Al racconto si aggiungono il cantautore Stefano Cisco Bellotti, i musicisti Cico Falzone e Daniele Campani, i figli Elena e Davide Carletti, Don Giordano Goccini il parroco di Novellara, il giornalista Pino Strabioli e l’ex parlamentare e fan Renzo Lusetti.