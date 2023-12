“Raffa”: signore e signori, questa è Raffaella Carrà

Una docuserie su Disney+ racconta la sua vita e la sua carriera: uno show dove c’è tanto di noi Enrico Casarini







Tutto quello avreste voluto sapere, vedere e ascoltare su Raffaella Carrà. Disney+ lancia il 27 dicembre “Raffa”, docuserie in tre puntate dedicata all’icona più sfavillante della storia dello spettacolo italiano, diretta da Daniele Luchetti e costruita su una impressionante quantità di materiali e di testimonianze (ne parliamo nel box nella pagina a fianco).

Del resto non è neppure possibile immaginare un racconto su Raffaella che non sia epico. Perché è la vita di Raffaella Maria Roberta Pelloni, nata a Bologna, cresciuta in Romagna ed esplosa nel mondo, a essere epica. Sia nel suo aspetto appunto spettacolare, sia nel suo privato, complesso e affascinante proprio per quanto lei seppe tenerlo “nascosto” e staccato dalla sua figura pubblica. Custodendo ben distinte “la Carrà” e “la Pelloni”. Il racconto parte da Bellaria, sulla costa in provincia di Rimini, dove la piccola Raffaella si sogna showgirl (un termine che naturalmente era sconosciuto nell’Italia degli Anni 40 e 50 in cui cresce) e dimostra subito le caratteristiche che la renderanno stella. È una bambina seria, determinata, devota al lavoro e alla famiglia. La storia quindi si sviluppa cronologicamente seguendo i tanti trionfi e le rare “cadute” di Raffa.

Imperdibili le immagini del suo primo boom, hollywoodiano, al fianco di Frank Sinatra in “Il colonnello Von Ryan” (1965), film di guerra che non passa così spesso in tv: è impressionante sentirla ragazzina parlare del mito Sinatra con una saggezza e una maturità imprevedibili. Travolgenti i suoi show degli Anni 70, da “Io, Agata e tu” (1970) a “Canzonissima” (1970/72; 1974/75) e a quel “Milleluci” (1974) in cui giganteggiò al fianco di Mina. Interessantissima la fase centrale e finale della sua carriera, in cui seppe progressivamente mettere da parte il ruolo di star del ballo e della canzone (come “ridurla” a una figura di soubrette?) per imporsi come conduttrice e intervistatrice in programmi che hanno cambiato la storia della nostra televisione come “Pronto, Raffaella?” (dal 1983 al 1985), “Buonasera Raffaella” (1985/86), “Domenica in” (1986/87), il fondamentale “Carràmba! Che sorpresa” (dal 1995 al 1998, e ancora nel 2002) e l’ultimo “A raccontare comincia tu” (2019). Il tutto senza dimenticare la sua dimensione di vedette internazionale (in Spagna è un mito) e di cantante capace di infilare un successo dopo l’altro.

Ma quand’è che Raffaella Carrà non è più stata “solo” una stella della tv ed è diventata un’icona nella vita quotidiana italiana? Il regista Daniele Luchetti lo spiega così: «Direi quasi da subito. Ha incarnato diversi cambiamenti del nostro costume. Il primo è stato nella sfera sessuale: ha portato il corpo in scena con una sensualità esibita ma sempre innocente, giocosa e mai volgare. Poi penso a quando con “Pronto, Raffaella?” ha fatto scoprire quale valore potesse avere un televisore acceso tutto il giorno, facendo compagnia a chi stava in casa e dunque entrando nelle famiglie lasciandosi alle spalle gli show travolgenti ma “lontani”. Infine, soprattutto verso la fine della sua carriera, ha sdoganato anche la comunità gay, sia pure in modo inconsapevole, senza mai dare giudizi o approvazioni». Ma c’è stato un “momento Carrà” che ha segnato la vita di Luchetti prima che incontrasse Raffaella (mai conosciuta personalmente…) in questo lungo racconto? «Ricordo quando avevo 7/10 anni e la vedevo in tv: quel corpo, quella bocca troppo grande mi turbavano, e così, ebbene sì, chiedevo a mia madre di spegnere».

Quante voci per ricordarla

Chi l’ha conosciuta, chi ha lavorato con lei, chi l’ha ammirata. “Raffa” è un racconto a cento voci, che parte dai ricordi di chi l’ha vista crescere a Bellaria, raccoglie gli aneddoti di chi è stato al suo fianco in tante trasmissioni e nella vita, come gli autori Salvo Guercio, Caterina Rita e Barbara Boncompagni, figlia di Gianni Boncompagni, un amore che tanto peso ebbe anche nell’aiutarla a raggiungere il successo, e infine ritrova la sua “eredità” umana e professionale in colleghi come Renzo Arbore, Tiziano Ferro, Fiorello, Loretta Goggi, Bob Sinclar, Enzo Paolo Turchi… Molto emozionante e molto particolare, infine, l’apparizione del suo ultimo compagno (e partner in tantissime avventure) Sergio Japino.