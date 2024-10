“Simone Biles Rising: verso le Olimpiadi” la seconda parte della serie documetario ci porta a Parigi

Esce il 25 ottobre su Netflix l'ultima parte della docu-serie che racconta il trionfo della ginnasta a Parigi 2024 "Simone Biles Rising: verso le Olimpiadi" Credit: © Netflix Paolo Di Lorenzo







Il trionfo della campionessa arriva su Netflix: arriva "Simone Biles Rising: verso le Olimpiadi", l'attesissima seconda parte della docu-serie che racconta il viaggio dell'atleta di Columbus, in Ohio.

Gli episodi tre e quattro, sempre diretti da Katie Walsh, seguono a ruota i precedenti che sono arrivati in piattaforma lo scorso 17 luglio e sono disponibili dal 25 ottobre. In questi nuovi capitoli seguiamo la ginnasta mentre affronta i trial olimpici USA di ginnastica del 2024, qualificandosi ufficialmente per la squadra olimpica statunitense.

L'azione si sposta poi nel Vecchio Continente, dove Simone sbalordisce il mondo con le sue incredibili prestazioni a Parigi. Anche nella seconda parte, questa produzione racconta il lato più personale della giovane donna dietro la campionessa.

A favor di telecamera Simone condivide pensieri intimi e momenti personali sul suo incredibile percorso fino a diventare la ginnasta più decorata della storia. Al suo fianco non manca mai Jonathan Owens, l'affettuoso marito che è anche il suo fan numero uno. Chi è appassionato di ginnastica non può perdersi l'opportunità di vedere da vicino Simone mentre conquista tre medaglie d'oro e una d'argento ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.