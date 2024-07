“Taylor Swift vs Scooter Braun: Bad Blood”: mai mettersi contro la regina del pop

Una docuserie racconta la lotta con il suo ex discografico Taylor Swift Credit: © Getty Paolo Di Lorenzo







Malgrado sia trascorsa qualche settimana dai concerti italiani di Taylor Swift, l’eco di questi eventi non è ancora terminata. Uno dei riti più pop e allegri del “The Eras Tour”? Scambiarsi i braccialetti dell’amicizia, che i fan facevano in grande quantità. Chi di certo non ne riceverà uno è Scooter Braun, manager americano al centro di “Taylor Swift vs Scooter Braun: Bad Blood”, disponibile dal 1° agosto sulla piattaforma streaming Discovery+.

La docuserie ripercorre la saga che ha rivoluzionato il mondo della discografia. Tutto ha inizio nel 2019, quando Scooter Braun (che ha seguito le carriere di artisti come Justin Bieber, Ariana Grande e The Black Eyed Peas) acquista la Big Machine Records, etichetta discografica che pubblica i primi sei album di Taylor Swift. Con questa operazione, l’imprenditore rileva i diritti del catalogo della popstar.

L’accordo diventa un vero e proprio caso mediatico. La cantante sembra non avere voce in capitolo, sostiene infatti di non essere stata messa nelle condizioni di riscattare la propria musica, finendo per arricchire un imprenditore estraneo al suo lavoro.

Attraverso interviste inedite ad avvocati, giornalisti e persone vicine a Swift e Braun, la docuserie alimenta il dibattito sullo sfruttamento delle artiste femminili nell’industria dello spettacolo: in questo caso Taylor Swift sembra essere stata colta alla sprovvista dall’etichetta con cui firmò all’età di 15 anni.

Ma se c’è una cosa in cui la popstar è imbattibile è cadere in piedi: avendo scritto di suo pugno tutte le sue canzoni, ha mantenuto i diritti di pubblicazione dei primi album, che sta registrando e ripubblicando con lo stesso titolo e la dicitura finale “Taylor’s version” (al momento, quattro su sei). I fan sostengono l’iniziativa e i dischi raggiungono le vette delle classifiche, boicottando gli originali in barba a Scooter Braun.