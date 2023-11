“Unica”, nel documentario Netflix la verità di Ilary Blasi

«Voglio raccontarvi la mia storia» dichiara nel teaser trailer che dà appuntamento in streaming a fine novembre Redazione Sorrisi







Se ne sono dette tante, ma ora su Netflix prende la parola direttamente Ilary Blasi. «A volte s’è detto troppo, a volte s’è detto poco, a volte s’è detto sbagliato», dice lei stessa in un teaser trailer che annuncia la data d'uscita di "Unica". Il documentario sarà disponibile in streaming dal 24 novembre ed è prodotto da Banijay Italia. Un ritratto inedito e sincero in cui Ilary racconta per la prima volta la fine della sua storia d'amore con Francesco Totti.

Il teaser trailer