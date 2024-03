“Don Matteo”, rinviata la nuova stagione al prossimo autunno

Inizialmente prevista per il 4 aprile, dovremo aspettare alcuni mesi per vedere i nuovi episodi della 14esima stagione della serie Giulia Ciavarelli







La quattordicesima (e molto attesa) stagione di "Don Matteo" slitta al prossimo autunno: infatti, per la messa in onda, prevista inizialmente per sabato 6 aprile, dovremo aspettare ancora qualche mese. Le riprese dei nuovi episodi si sono svolte, come di consueto, tra Formello e Spoleto (PG) e si sono concluse a febbraio 2024.

In questa nuova stagione ci sarà il nuovo capitano Diego Martini interpretato dalla new entry Eugenio Mastrandrea e, dopo il passaggio di testimone con Terence Hill, torna Raoul Bova nei panni di Don Massimo: «In questa stagione lo ritroviamo più tranquillo perché ha superato l’inquietudine dell’arrivo in un posto nuovo» ci aveva anticipato. Non può mancare il maresciallo Cecchini interpretato da Nino Frassica: «In “Don Matteo” sono stato sposino, padre e nonno. Ormai mi manca solo la pensione!» scherza.

Con le new entry e tutti i personaggi storici della serie, l'appuntamento è fissato per l'autunno in prima serata su Rai1.