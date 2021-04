Donne che dimostrano di essere all’altezza

La televisione fa apparire più slanciati e noi abbiamo giocato a misurare alcune star Ilary Blasi, Michelle Hunziker e Federica Panicucci Solange Savagnone







Sul piccolo e sul grande schermo succedono due cose: si appare più grassi (di un paio di chili) e più alti. Humphrey Bogart sembrava un gigante con addosso il suo impermeabile in “Casablanca”, eppure era alto 173 centimetri. Liz Taylor era una donna dalla bellezza smisurata, tutta concentrata in 157 centimetri. Arrivando ai giorni nostri, il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo ha ironizzato su questo fenomeno scrivendo perfino un libro dal titolo “In televisione sembravano più alti” (sono, rispettivamente, 175, 165 e 158 centimetri). Come mai succede? Dipende in parte da come vengono registrate le immagini, dal tipo di inquadrature, dal televisore, dal formato (se 4/3 o 16/9), ma anche dal fisico di ognuno, da come si veste e ovviamente dai tacchi che indossa. Noi abbiamo selezionato 12 signore dello spettacolo in onda in questo periodo, mettendo a confronto le loro altezze (o almeno quelle dichiarate). Ma, tranquilli, è soltanto un gioco perché naturalmente sono tutte donne la cui “altezza” risiede nel loro innegabile talento.