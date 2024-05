Donne risolute in 9 film e serie tv

Non solo Anya Taylor-Joy: tra avvocate ardimentose, sicarie infallibili e eroine coraggiose, un ripasso di figure femminili tra grande e piccolo schermo con cui è bene non mettersi a litigare Anya Taylor-Joy in una scena di "Furiosa: A Mad Max Saga" Credit: © Warner Bros. Pictures Fiaba Di Martino







L'industria mainstream le ha scoperte, e successivamente sdoganate, con e grazie alla Ripley di "Alien" alias Sigourney Weaver, coriacea e androgina tenente che, unica superstite dell'aggressione sulla nave spaziale da parte di mamma xenomorfa, tiene testa alla creatura extraterrestre senza perdere la calma (né il suo gatto). Esplodono poi definitivamente, nell'ambito hollywoodiano delle grandi saghe per ragazzi (e ragazze!), grazie a "Hunger Games" e all'impavida Katniss di Jennifer Lawrence, contraddittoria, ruvida, coraggiosa ma refrattaria ai ruoli e alle etichette che le vogliono forzare addosso.

Le donne badass hanno frequentato cinema e tv non per forza in vesti belligeranti e antagoniste. Non per forza in un solo genere: horror come "Il silenzio degli innocenti" o il più recente "Finché morte non ci separi"; sci-fi, impossibile non citare la Sarah Connor di "Terminator" o la Trinity di "Matrix"; supereroico con "Black Widow" e "Wonder Woman". Senza dimenticare l'action di avventura, come nel caso dell'imminente "Furiosa: A Mad Max Saga", in sala dal 23 maggio dopo l'anteprima al 77° Festival di Cannes, che vede Anya Taylor-Joy prendere il testimone di Charlize Theron nei panni di una delle eroine più incisive degli ultimi anni. Donne immaginarie ma rivoluzionarie che, per narrazione e interpretazioni, hanno fatto la storia fra cinema e tv.

