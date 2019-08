È festa con la “Notte della Taranta” condotta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino

21 Agosto 2019 | 11:56 di Antonella Silvestri

Ritorna uno degli eventi musicali più attesi dell’estate e tra i più importanti nel panorama internazionale dedicato alla riscoperta della pizzica e alla sua visione contemporanea. Stiamo parlando de “La Notte della Taranta” di Melpignano (LE), giunta quest’anno alla ventiduesima edizione. La serata sarà trasmessa in diretta per la prima volta da Rai2 e Rai Radio2. A condurre i telespettatori alla scoperta delle sonorità salentina ci saranno il critico musicale Gino Castaldo con la partecipazione di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Sono attesi più di 150 mila pizzicati per la ventiduesima edizione del “Concertone”, un viaggio tra passato e futuro a ritmo di tamburello, che si terrà il 24 agosto. Sul grande palco nel piazzale dell’ex Convento degli Agostiniani, il maestro Fabio Mastrangelo dirigerà l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta e l’Orchestra sinfonica Oles di Lecce. Nato a Bari, direttore musicale della Russian Philharmonic di Mosca, Mastrangelo è il primo pugliese nella storia della Taranta a dirigere l’Orchestra Popolare con 41 brani. Nutrito il parterre degli artisti che si esibirà durante la lunga notte che celebra la pizzica: Elisa, Guè Pequeno, Salif Keita, Enzo Avitabile, Alessandro Quarta e Maurizio Colonna. Per l’occasione è stato allestito il “Taranta carpet”, una passerella ben visibile anche dall’area backstage che permetterà al pubblico e ai fan di scattare foto e video prima e dopo la perfomance degli artisti. L’evento, una lunga maratona di musica dal vivo che coinvolge migliaia di pizzicati provenienti da ogni parte del mondo, è prodotto e organizzato dalla Fondazione La Notte della Taranta.

Elisa canterà in grico, la lingua minoritaria dell’area ellenofona del Salento e interpreterà il brano dal titolo “Aremu". Canto di lavoro in dialetto salentino per il rapper Guè Pequeno. Il “Concertone" quest’anno abbraccerà le sonorità del continente africano con Salif Keita e mescolerà i suoni tra Napoli e il Salento con l’esibizione di Enzo Avitabile. Il violinista Alessandro Quarta annuncia una “pizzica indiavolata” e il chitarrista Maurizio Colonna una versione arrangiata del brano “Taranta”. Le 12 coreografie sono affidate a Davide Bombana, nome di spicco della danza internazionale (sono celebri le sue parti danzate nel Concerto di Capodanno dei Wiener Philharmoniker). Bombana realizzerà le coreografie del “Concertone" con il Corpo di Ballo della Taranta composto da 10 ballerini popolari e 8 ballerini accademici. Ospiti speciali della sezione danza tre eccellenze salentine: Gabriele Corrado, ballerino del Teatro La Scala di Milano, Elena Marzano ballerina della Compagnia “Les Ballets" di Montecarlo e il danzatore di formazione scaligera Luigi Campa.

La manifestazione celebra la bellezza del Salento anche nelle scenografie realizzate con le tradizionali luminarie firmate da Mariano Light. Quest’anno il tema della “Notte della Taranta” è la tutela dell’ambiente. Durante la diretta televisiva, la Fondazione, in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Legambiente, promuoverà la raccolta fondi per la campagna #RigeneriAMOlaNatura che consentirà di rendere accessibili 4 oasi del Mezzogiorno d’Italia alle persone diversamente abili e fruibili dal pubblico attraverso sentieri guidati. Si tratta dell’oasi dei Variconi a Castel Volturno (Campania), Foce Cavone nella marina di Pisticci (Basilicata), Dune di Sovereto a Isola Caporizzuto (Calabria) e Torre Squillace nella marina di Nardò (Puglia). Si può partecipare alla raccolta fondi attraverso la piattaforma forfunding.intesasanpaolo.com o acquistando la T-shirt creata da Yezael di Angelo Cruciani per la Notte della Taranta.