E il Telegatto va a…Giuseppe Sala, sindaco di Milano

«Un segno di riconoscenza e amicizia» dice il direttore di Sorrisi Aldo Vitali. Al via le borse di studio per i giovani nelle scuole civiche di spettacolo Il sindaco di Milano Giuseppe Sala con il Telegatto e il direttore di Sorrisi Aldo Vitali Redazione Sorrisi







Giuseppe sala, sindaco di Milano, ha ricevuto a Palazzo Marino, sede del Comune, il nuovo Telegatto, il premio per lo spettacolo che in occasione dei 70 anni della rivista è diventato un’opera d’arte green firmata dal collettivo Cracking Art.

A consegnare il premio è stato il direttore di Sorrisi Aldo Vitali per l’attenzione profusa dal Comune di Milano a sostegno dei nuovi talenti dello spettacolo, attraverso le Scuole Civiche. Un progetto promosso insieme con Sorrisi che quest’anno in collaborazione con il Comune di Milano e le Scuole Civiche Paolo Grassi e Luchino Visconti, OnDance di Roberto Bolle e il progetto Facce nuove di Italia Music Lab, metterà a disposizione delle borse di studio come contributo concreto per la valorizzazione di giovani artisti nel mondo del cinema, del teatro, della danza e della musica.

«Con questo Telegatto» dice Vitali «vogliamo ringraziare il sindaco di Milano, l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi e tutto il Comune: è un simbolo di amicizia e di riconoscenza per il Patrocinio concesso all’evento per i 70 anni di Tv Sorrisi e Canzoni e il segno di una collaborazione appena avviata a cui teniamo molto. Abbiamo deciso di partire da qui, con un progetto per aiutare i giovani che rappresentano il futuro di questo settore»