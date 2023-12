È l’anno di Nicolas Maupas, l’attore del momento

È decisamente il suo momento. I suoi capelli ricci, occhi grandi e viso pulito li stiamo vedendo praticamente ovunque, ma chi è Nicolas Maupas? Ha 25 anni, è nato a Milano, cresciuto a Magenta, ma come suggerisce il suo nome ha origini francesi. Sui social vanta 1 milione di follower ed è uno dei volti delle principali fiction e serie tv del momento. Come se non bastasse è richiesto anche nel mondo della moda da prestigiosissime griffe, come Armani, Tod’s e Yves Saint Laurent Beauty. Ovviamente ad aumentare il suo charme ci pensano le sue origini francesi, lingua che parla benissimo.

2023: l'anno di Nicolas Maupas

Per una serie di coincidenze, stanno uscendo a cadenza ravvicinata molti dei titoli a cui l'attore ha lavorato nell'ultimo periodo. La cosa non è sfuggita ai suoi fan che sui social scherzano sulla sua onnipresenza. In questo periodo è Simone in “Un professore 2”, in prima serata il martedì su Rai1, è Jean di “Noi siamo leggenda” il mercoledì sera du Rai2 e su Prime Video ed è Davide di “Odio il Natale”, la serie con Pilar Fogliati che in questi giorni occupa le prime posizioni tra le più viste su Netflix.

E se andiamo a ritroso lo troviamo anche in “Mare Fuori”, dove interpretava Filippo Ferrari. Il prossimo anno lo vedremo nella fiction internazionale "Il Conte di Montecristo" con Sam Claflin e Jeremy Irons, diretto dal premio Oscar Bille August e come giovane Marconi accanto a Stefano Accorsi.

Come è iniziata la sua carriera?

Dopo le scuole superiori ha frequentato l’Accademia09, una scuola di recitazione e canto a Milano. Subito dopo ha iniziato a fare i provini.

"Mare fuori", dal 2020

La sua prima occasione arriva nel 2020 proprio con “Mare fuori": «Era il mio primo provino, ero terrorizzato». Tutto va per il meglio e inizia così a vestire i panni di Filippo Ferrari, un ragazzo milanese di buona famiglia soprannominato dagli altri “chiattillo”, cioè figlio di papà, detenuto nel carcere minorile di Napoli. Dopo tre stagioni, che hanno riscosso un enorme successo, ha detto addio al suo personaggio.

"Nudes"

L’anno successivo è Vittorio, il protagonista della mini-serie antologica "Nudes", disponibile in streaming su RaiPlay.

La prima stagione di "Un professore"

Sempre nel 2021 Maupas inizia a vestire i panni di Simone, figlio del personaggi interpretato da Alessandro Gassmann, in “Un professore”.

Il 2022

Nel 2022 Maupas ha vinto il “Next Generation Award” come attore rivelazione dell’anno alla Mostra del cinema di Venezia e l’”Explosive Talent Award” al Giffoni Film Festival. Nello stesso anno ha recitato anche in due film (“Sotto il sole di Amalfi”, distribuito da Netflix, e “La bella estate”, di Rai Cinema) e nelle serie “Sopravvissuti”(di Rai Fiction). Poi ancora “Noi siamo leggenda”, una serie fantasy che parla di un gruppo di adolescenti che scoprono di avere dei poteri magici, su Rai2 dal 22 novembre e su Prime Video.

Su Netflix è appena arrivata la seconda stagione di "Odio il Natale", con Pilar Fogliati. Quando lo abbiamo incontrato ci ha raccontato che in realtà ama il Natale: «Ho sempre passato il Natale in Francia e quando è capitato che non riuscissi ad andare mi è dispiaciuto molto. Da piccolo andavo a cercare Babbo Natale sul tetto con i miei cugini, mi divertivo molto!».

«Cosa invidio a Davide (il personaggio che interpreta nella serie, ndr)? Il fatto che vive l’amore con una libertà ammirevole, riconoscere una conoscenza in uno sconosciuto è molto bello!- ci aveva confidato- Davide vive senza aspettative, vive la leggerezza dei suoi anni».

Curiosità

Nicolas Maupas è nato il 29 ottobre 1998 a Milano, è figlio unico. La mamma è di Milano, ma ha origini siciliane e fa la giornalista. Il papà, francese, trasferitosi in città negli Anni 70 a Milano, fa il grafico. È fan di Harry Potter, lo ha visto più di 50 volte e ha un poster in camera, il suo personaggio preferito è Albus Silente. Durante l’adolescenza ha subito sulla sua pelle per qualche anno episodi di bullismo a scuola, ha confidato di recente. Dopo il liceo classico, che ha frequentato a Magenta, si è iscritto al Mohole, scuola d’arte vicino a Lambrate. «Lavoravo in un ristorante saltuariamente e le proprietarie sono state due mentori per me. Il ristorante diventava un laboratorio teatrale e anche solo rapportarmi con i clienti, poi, mi è tornato veramente utile» ha raccontato. Ad avvicinarlo al cinema è stata la mamma, con cui passava pomeriggi a guardare film sul divano. E se avevate qualche dubbio sull'aria da bravo ragazzo, ecco cosa ha dichiarato: «Ho sicuramente dei valori saldi: la lealtà, il rispetto, l’educazione che sono contento di aver ricevuto. I miei ci hanno tenuto tanto, e di conseguenza anche io ci tengo».

Poi, per inseguire il suo sogno si è trasferito a Roma, prima viveva con dei coinquilini («Mi rimproveravano perchè dimenticavo di mettere l'acqua nella macchinetta del caffè e puntualmente esplodeva!» ha raccontato) adesso vive da solo. Colleziona anelli e non li lascia nemmeno quando dorme, quando è costretto per esigenze di copione a non indossarli sul set, li ripone in camerino secondo un ordine preciso. E mettere in ordine in casa, ha confidato che è il suo modo per combattere l’ansia! Quando recita mette sempre un calzino al contrario come portafortuna!

Non ama molto i social, nonostante abbia 1 milione di follower su Instagram. Non condivide la sua vita privata e non pubblica tanto, perchè è timido e tiene molto alla sua privacy: «Credo che sia importante tutelare delle persone a me care, la mia famiglia, i miei amici».

E adesso i suoi progetti futuri? Visto che dell'amore per pudore e timidezza non parla (anche se è ormai confermato che tra le sue ex ci sono Ludovica Coscione e Valeria Romani, sue colleghe in "Mare Fuori"), per ora è focalizzato sulla sua carriera: «Voglio impegnarmi e studiare tanto».