È morta Piera Degli Esposti, attrice a teatro e in tv

A 83 anni ci lascia uno dei volti di fiction come “Una grande famiglia” e “Tutti pazzi per amore” Alessandro Alicandri







A causa di gravi complicazioni polmonari, era ricoverata da giugno all'ospedale Santo Spirito di Roma. Piera degli Esposti il 14 agosto ci lascia dopo una lunghissima carriera a teatro, al cinema e in tv all'età di 83 anni. Ha lavorato con tutti i più grandi attori italiani ed è stata anche regista di opera lirica. In tv l'abbiamo vista nella serie “Una grande famiglia”, “Atelier fontana - Le sorelle della moda”, “Tuti passi per amore” e molti altri.