Ci lascia oggi uno dei più popolari comici italiani Alessandro Alicandri







Gianfranco D'Angelo è morto tra il 14 e il 15 agosto all'età di 84 anni dopo un breve periodo di malattia. L'attore comico è diventato famoso grazie a "Drive in" e per aver inaugurato il tg satirico "Striscia la notizia", in realtà ha cominciato dal teatro, lavorando a spettacoli di Maurizio Costanzo, ma ha anche affiancato Raffaella Carrà in Milleluci e recitato in tantissimi film commedia all'italiana.