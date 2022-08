È morto Gino Cogliandro dei Trettré

Ci lascia a soli 72 anni uno dei nomi più popolari della comicità Mediaset e non solo Alessandro Alicandri







Il 23 agosto 2022 ci lascia un grande nome della comicità italiana, Gino Cogliandro dei trio comico Trettré. Chi ha più di 30 anni oggi, certamente li conosce perché insieme a Mirko Setaro ed Edoardo Romano ha segnato con le sue gag strampalate e folli tante pagine della tv Mediaset. specie nel mitico "Drive In", anche se molte delle loro gag più famose arrivano anche da "Raimondo e le altre" di Raiuno del 1991. Com'è noto, nella formazione originale non c'era Gino ma Giuseppe (Peppe) Vessicchio, che poi perseguito la sua carriera musicale. Forgiati dai piccoli locali campani dove hanno mosso i loro primi passi, hanno poi fatto continuamente tv non solo come "parte comica" ma anche come conduttori. Li abbiamo visti al celebre "Il Tg delle vacanze" (vi ricordate la sigla "Beach on the beach?), ma anche tantissimo a Buona Domenica, alla versione estiva de "Il gioco delle coppie" e non solo.