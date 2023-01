È morto Gino Landi, aveva 89 anni

Il coreografo e regista tv si è spento a Roma Gino Landi Credit: © Agenzia Ipa Redazione Sorrisi







Addio a Gino Landi, è morto il coreografo, regista teatrale e televisivo. Aveva 89 anni ed era nato a Milano nel 1933. Da tempo aveva problemi di salute e ad annunciarne la morte è stata la collaboratrice Cristina Arrò.

Tra le sue grandi collaborazioni al cinema spiccano i nomi di Nino Rota, Ennio Flaiano e Federico Fellini, mentre in televisione si era dedicato alle regie televisive di molti programmi Rai come il Festival di Sanremo al fianco di Pippo Baudo e “Fantastico” con Lorella Cuccarini, ma anche del “Festivalbar”. Da non dimenticare il sodalizio con Raffaella Carrà, sue le coreografie dell'allora scandaloso “Tuca tuca” (“Canzonissima” 1971) e di “Milleluci” dove affiancò Mina al ballo della Carrà.