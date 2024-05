È morto il giornalista Franco Di Mare

Il giornalista e conduttore era da tempo malato, la famiglia ne comunica la scomparsa Franco Di Mare Credit: © Getty Andrea Di Quarto







Si è spento Franco Di Mare, ad annunciare la morte è stata la famiglia con una nota «Abbracciato dall'amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall'affetto degli amici più cari oggi a Roma si è spento il giornalista Franco Di Mare. Seguirà comunicazione per le esequie». Il cronista e conduttore era malato da tempo.

Con lui se ne va una figura di spicco nel panorama giornalistico italiano, un cronista costantemente votato all'impegno di fornire al pubblico informazioni accurate e approfondite.

Nato il 28 luglio 1955 a Napoli - città di cui era figlio orgoglioso, e che descriveva come «Un ossimoro vivente, il posto più dicotomico che esista, in cui ancora bene e male vivono in una sottile linea di confine» - Di Mare aveva dimostrato fin da giovane un forte interesse per il giornalismo, distinguendosi per il talento nel raccontare storie e analizzare gli eventi. Giornalista professionista dal 1983, aveva iniziato nel 1980, a l'Unità, come cronista di giudiziaria. L'anno dopo era nata la collaborazione, come corrispondente da Napoli, anche per l'agenzia di servizi AGA (Agenzia di Giornali Associati) e per Radiocor (Agenzia di Stampa Economica e Finanziaria).

Tuttavia, è con la televisione che aveva raggiunto la notorietà. Entrato in Rai nel 1991, nella redazione esteri del Tg2, nel 1995 aveva assunto la qualifica di inviato speciale occupandosi della Guerra dei Balcani e coprendo anche le principali zone dell'Africa e dell'America centrale. Nel 2002 era passato al Tg1, dove ha seguito buona parte dei conflitti degli ultimi venti anni: Bosnia, Kosovo, Somalia, Mozambico, Algeria, Albania, Etiopia, Eritrea, Ruanda, prima e seconda guerra del Golfo, Afghanistan, Timor Est, Medio Oriente e America Latina. Inoltre, sempre come inviato ha coperto i falliti colpi di stato in America Latina, le campagne elettorali presidenziali di Stati Uniti, Francia, Bulgaria e Algeria.

Delle guerre aveva conosciuto ogni orrore, ma non riusciva a cancellare il ricordo di un incontro con un cecchino bosniaco «Che con assoluta lucidità mi raccontò come sgozzava i bambini. Non aveva corna, ne orpelli riconducibili a Belzebù e non sapeva nemmeno di zolfo: era un uomo esattamente con me. Intravidi nei suoi occhi, lucidi e freddi, quelli del diavolo. C’è un poeta che scrisse: “Se guardi l’abisso, l’abisso ti guarda”», diceva citando “Al di là del bene e del male” di Friedrich Nietzsche.

Malgrado ciò Di Mare non aveva mai ceduto al cinismo che i cliché associano alla nostra professione, ancorandosi a una fede che viveva in maniera profonda, seppur esposta a interrogativi legittimi: «Ho visto spettacoli terribili che di umano non avevano proprio niente. Ho incrociato il demonio al lavoro, in più di un’ occasione. Un bilico che mi portava a chiedere come Dio potesse tollerare cose del genere, perché non intervenisse». Le risposte gliele forniva puntualmente Giuseppe, un frate agostiniano, ma soprattutto un amico carissimo.

Proprio in una zona di guerra, a Sarajevo, Di Mare aveva fatto l'incontro che gli aveva cambiato per sempre la vita, quello con la piccola Stella, una bambina di 10 mesi: «Eravamo in un orfanotrofio. La presi in braccio per farla riprendere dall’operatore perché era l’unica bambina bruna in un mare di piccoli biondi. L’unica che sorrideva in un contesto in cui c’era poco da stare sereni. Mi passò un braccio dietro al collo e la cosa mi turbò. Dovetti battermi parecchio per portarla via con me».

Peripezie, a lieto fine, che Di Mare raccontò poi in un romanzo, “Non chiedermi perché”, diventato poi anche una fiction Rai interpretata da Beppe Fiorello e intitolata “L'angelo di Sarajevo”. Oggi Stella, figlia adottiva di Di Mare e della sua ex moglie Alessandra, è una bella donna di 30 anni, laureata in economia e che ama stare lontana dai riflettori.

Quel suo stile appassionato, ma non per questo meno rigoroso o accurato, e la capacità di comunicare in modo chiaro e coinvolgente che lo aveva reso un volto noto per milioni di telespettatori, se l'era portato dietro anche quando era stato chiamato a condurre programmi di approfondimento: «Non ho cambiato vocazione, ma attitudine al lavoro», spiegava a chi si stupiva che avesse lasciato il fronte, il lavoro sul campo. «Per vent’anni sono stato inviato rischiando la vita sapendolo, ho purtroppo accompagnato tanti colleghi ai loro funerali che non era il mio solo per puro caso. Quando cominci ad essere consapevole del fatto che sei vivo soltanto perché non hai pescato la pallina nera in mezzo a tante bianche, forse è bene cambiare».

Nel 2003 era diventato conduttore di “Unomattina Estate” e “Uno Mattina week end” e poi, negli anni seguenti, era stato al timone di “Uno Mattina” e “Sabato e domenica”, sempre su Rai 1, “La vita in diretta”, oltre che autore delle finestre del Tg1 all'interno di “Uno Mattina” e di tanti speciali.

Una carriera brillante anche come figura apicale, culminata con la nomina, il 15 maggio 2020 alla direzione di Rai3.

Purtroppo, a volte, lasciare il fronte non basta a salvarti la vita. E Franco di Mare, pensionato dal 2021 (anche se conduceva “Frontiere” su Rai3, programma che ha continuato a dirigere fino al maggio 2023), era tornato in tv a distanza di tempo per raccontare della sua drammatica situazione di salute dovuta al mesotelioma, una grave forma tumorale legata all'esposizione alla sostanza tossica dell'amianto: «Si prende perché si respirano particelle di amianto senza rendersene conto: una fibra di amianto è 6mila volte più piccola e leggera di un capello. Una volta liberata nell'aria non si deposita più per terra, uno la respira senza rendersi conto» aveva spiegato. «Da inviato di guerra ho respirato amianto: sono sereno e non mollo, ma da questo non si guarisce», ha detto a Fabio Fazio nel programma "Che Tempo Che Fa", entrando nei dettagli di una vicenda che ha sconvolto il pubblico.

A noi resta il ricordo di un uomo che, annunciando la sua morte imminente, confidava: «Faccio una vita bellissima, sa? Sto con le persone che amo».