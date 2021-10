È morto James Michael Tyler, Gunther di “Friends”

Il 24 ottobre ci lascia il celebre attore della serie, per un tumore Alessandro Alicandri







A soli 59 anni ci lascia James Michael Tyler. È stato Gunther, il celebre manager della caffetteria Central Perk, uno dei luoghi cardine della serie tv “Friends”. Tyler è morto in casa a Los Angeles dopo una lunga lotta contro un tumore alla prostata che gli è stato diagnosticato nel 2018. Nella sua carriera ha recitato in pochissimi film e in un numero limitato di serie (come “Scrubs”) ma il suo mito è sopravvissuto fino a oggi, tanto da essere stato (com'è ovvio) convocato alla reunion come guest star ma le sue condizioni di salute non gli hanno permesso di essere presente quanto e come avrebbe voluto. Scelto ai tempi (anche) per le sue reali doti da barista, era anche un ottimo musicista.