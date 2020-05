È morto John Peter Sloan, l’insegnante d’inglese più amato dagli italiani

26 Maggio 2020 | 09:44 di Redazione Sorrisi

John Peter Sloan sveva solo 51 anni, è morto all’improvviso a Menfi, in Sicilia. A dare la notizia sono stati due colleghi su Facebook. Era in Italia dai primi Anni 90 e qui era diventato uno dei volti più apprezzati dello Zelig.

Era nato a Birmingham, nel Regno Unito, ma da trent'anni era in Italia dove il suo metodo giocoso d'insegnamento dell'inglese era molto apprezzato. Nel 2007 aveva portato sul palco dello Zelig di Milano i suoi spettacoli educativi in inglese e si era poi dedicato all'insegnamento in chiave umoristica anche attraverso articoli e podcast gratuiti e aveva partecipato come comico e opinionista a diverse trasmissioni televisive sia sulle seri Rai che Mediaset.