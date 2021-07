È morto Paolo Beldì, uno dei più famosi registi tv in Italia

Ha lavorato per quasi tutta la sua carriera in Rai al fianco di Fabio Fazio, Simona Ventura e Adriano Celentano Paolo Beldí Alessandro Alicandri







Per chi ama e segue la tv come noi, di certo conoscerà molto bene il nome e la bravura di Paolo Beldì, il regista televisivo che purtroppo il 2 luglio è ritrovato nella sua casa di Magognino (frazione di Stresa, in Piemonte) senza vita, per un malore. Ha mosso i suoi primi passi in Mediaset (Mai dire Banzai e altri programmi “Mai dire“) anche se il suo esordio è in un programma di Antonio Ricci, “Lupo solitario” ma gran parte della sua carriera l'ha passata alla cabina di regia di programmi Rai.



Ha lavorato tanto al fianco di Fabio Fazio, prima con "Diritto di replica”, poi “Quelli che il calcio” (ha curato la regia anche con Simona Ventura per oltre 10 anni) e anche Sanremo. In molti ricorderanno nella sua cifra stilistica il suo interesse per le inquadrature al pubblico, spesso sorpreso in pose divertenti, assonnate, aumentando la cifra ironica dello show.

Tra i suoi lavori più noti, tantissimi programmi con Adriano Celentano, tra i quali Svalutation, Rockpolitik, La situazione non è buona). Ha curato anche la regia del talk show politico Ballarò nella conduzione di Massimo Giannini.