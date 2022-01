E ora per la Hunziker c’è una “Michelle impossible”

Nei giorni in cui ha annunciato la separazione da Tomaso Trussardi prepara un nuovo show che vedremo su Canale 5 dal 16 febbraio Michelle Hunziker Giusy Cascio







Così, con un sobrio comunicato stampa, il 18 gennaio Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la fine del loro matrimonio: «Abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine». Quando finisce un amore, una donna reagisce nel modo che la fa sentire meglio.

Michelle, da grande professionista della tv qual è, ha scelto di buttarsi a capofitto nel lavoro per realizzare un progetto che le sta a cuore da tanto tempo. Titolo: “Michelle impossible”. Si tratta di uno show cucito su misura per lei, dove farà tutto quello che sa fare: condurre, cantare e ballare. Un “one woman show” tutto nuovo con tanti ospiti che andrà in onda in due puntate in prima serata su Canale 5, il 16 e il 23 febbraio.

Ricchi, belli e famosi: una coppia splendida. Quando si fidanzano, nel 2011, la conduttrice svizzera è già mamma di Aurora, avuta dal cantante Eros Ramazzotti da cui ha divorziato nel 2009. Mentre l’imprenditore bergamasco, figlio dello stilista Nicola Trussardi (scomparso nel 1999), che negli Anni 70 aveva rilanciato la casa di moda fondata dal nonno Dante, arriva da una lunga storia con un’ex compagna del liceo. A farli incontrare, il giornalista Vittorio Feltri, amico di entrambi: ed è lui a raccontarlo in tv, da Piero Chiambretti. Galeotta una cena al ristorante Trussardi alla Scala. A seguire, un garbato pressing: «Mi ha corteggiato per tre mesi, ogni sera mi riaccompagnava a casa dandomi un bacio sulla guancia» ha raccontato Michelle. «Pensavo volesse un’amica, poi un giorno ho deciso di fare io il primo passo». I dubbi all’inizio sono tanti: lei ha 35 anni e lui 29: «Tomaso diceva: “Michelle, tu non vuoi un uomo, tu vuoi fare l’uomo. Io non voglio una storia senza condividere”. E io ho capito che potevo lasciarmi guidare».

Non hanno mai unito i loro cognomi: non c’è mai stata la coppia “Hunzikardi”, come i Ferragnez. Sono stati felici comunque. Dopo un paio d’anni da fidanzatini, fotografati a Varigotti, in Liguria, sulla neve, o all’isola d’Elba, il 10 ottobre 2013 nasce la loro prima figlia, Sole. È bionda come le madre, coi lineamenti simili a quelli del padre. Un anno dopo, Michelle e Tomaso decidono di sposarsi. Le nozze si celebrano al Palazzo della Ragione a Bergamo: li sposa Giorgio Gori al suo primo matrimonio da sindaco. Ricevimento a Palazzo Trussardi, menù creato ad arte dai quattro chef stellati Carlo Cracco, Antonino Cannavacciuolo, Norbert Niederkofler e Chicco Cerea. Invitati in smoking, invitate in abiti chic. Testimoni: per lui Vittorio Feltri, per lei il papà di “Striscia la notizia” Antonio Ricci.

La famiglia cresce ancora e l’8 marzo del 2015 arriva la seconda figlia, Celeste. La mamma le dedica un post sui social: «Sei nata con la grinta stampata in faccia e sei il vero panzer in famiglia». Da lì in poi sono tanti i momenti spensierati: le estati a Forte dei Marmi in villa, le corse in bici, i giochi in spiaggia con gli adorati cani. «In vacanza, la nostra famiglia non sarebbe al completo senza i nostri pelosetti!» scriveva su Instagram Michelle, parlando del barboncino Leone e di Odino, un levriero, come quello che c’è nel marchio Trussardi. C’è un periodo in cui si pensa a un altro figlio: «Se arriva va benissimo. Lascio fare alla natura» diceva la conduttrice. Nel 2018, al suo secondo Festival di Sanremo dopo quello del 2007 con Pippo Baudo, dal Teatro Ariston con Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino dedicava a Tomaso parole dolcissime: «Amore ti amo. Sei talmente bello che ti risposerei».

Poi scoppia la pandemia. Michelle passa il lockdown nella residenza Trussardi a Bergamo: a casa con lei Aurora, Tomaso, la madre Ineke, le bambine. L’isolamento sembra filar liscio, tra figlie in Dad, pranzi e passatempi vari. Fino a quest’estate un mazzo di fiori sigillava l’unione: «E se dopo 10 anni arrivano ancora delle rose senza un motivo, a noi donne brillano gli occhi» commentava la conduttrice. Eppure già a Natale si parla di crisi: Michelle viene vista in pubblico senza l’anello nuziale. Ha un nuovo taglio di capelli, il nuovo hobby delle arti marziali. Tomaso è sempre più impegnato come “ambasciatore” della Terra dei Motori emiliano-romagnola. Vacanze separate: lei in montagna con le bambine e l’amica del cuore, Serena Autieri, il marito non c’è. La nota congiunta di pochi giorni fa spazza via i gossip: Hunziker e Trussardi prendono strade diverse. Ora la nuova missione di Michelle è mantenere unita la famiglia allargata mentre tiene salde le redini della sua vita professionale. L’ha sempre fatto, ci riuscirà.