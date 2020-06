È sfida a quattro per la Coppa Italia

12 Giugno 2020 | 11:31 di Matteo Valsecchi

Il calcio torna in campo e non poteva esserci un inizio migliore. Sì, perché dopo oltre tre mesi di stop forzato a causa del coronavirus, c’è già un trofeo in palio da conquistare.

Mercoledì 17 giugno, allo stadio Olimpico di Roma, si disputa la finalissima di Coppa Italia, trasmessa in diretta e in prima serata su Raiuno (l’inizio del collegamento è previsto per le 20.30).

In realtà ancora non sappiamo quali saranno le due squadre chiamate a sfidarsi per il titolo che nel 2019 venne conquistato dalla Lazio (ai danni dell’Atalanta). Infatti devono, prima di tutto, essere recuperate entrambe le semifinali di ritorno della manifestazione che erano state rimandate per via della pandemia.

A inaugurare la serie di queste tre sfide, che mettono fine al digiuno calcistico, saranno Juventus e Milan. Le due squadre si incontreranno all’Allianz Stadium di Torino venerdì 12 giugno sempre in diretta nella prima serata di Raiuno (dalle 20.30). Nella partita di andata i rossoneri erano stati vicini al colpaccio dopo il gol di Rebic, ma un rigore di Cristiano Ronaldo nei minuti di recupero aveva consentito ai bianconeri di portare a casa un pareggio.

Invece sabato 13 giugno (negli stessi orari e sulla stessa rete) toccherà a Napoli-Inter. Al San Paolo, i partenopei partono avvantaggiati grazie alla vittoria per 1 a 0 conquistata nella prima semifinale. Ma i nerazzurri non sono disposti a mollare.