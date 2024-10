Ecco chi è Beatrice Coari: danza, università e mare. Così nasce una Velina

Da Genova al bancone di "Striscia": abbiamo incontrato la nuova arrivata Enrico Casarini







La scrittura del capitolo numero 46 della storia delle Veline di “Striscia la notizia” è cominciata. Il suo titolo? “Beatrice Coari, detta Bea”. 21 anni, genovese, Beatrice è la metà mora dell’inconsueta coppia “velinistica” di questa 37a edizione del tg satirico di Antonio Ricci. Al suo fianco, infatti, c’è un Velino: il biondo Gianluca Briganti («Direi più castano chiaro» ha puntualizzato con simpatia nella recente intervista a Sorrisi).

Beatrice, il vostro ingresso in trasmissione è stato travolgente: una coreografia molto dinamica e “avventurosa”, realizzata in una cava vicino a Bergamo trasformata in un angolo di deserto…

«Infatti appena mi hanno visto in costume mi hanno soprannominata “La regina del deserto”! Però è stato un numero davvero d’impatto, quel che ci voleva per la prima comparsa in pubblico. L’unico intoppo è stato il freddo arrivato al calar del sole, quando dovevamo ancora finire di girare, ma l’allegria che c’era s’è portata via anche quello».

Lei è la Velina numero 46. Le piace questo numero?

«Direi proprio di sì. Dal 46 parte un percorso che spero sia bellissimo e sia anche il punto d’arrivo dei tanti sacrifici che ho fatto per la danza durante l’adolescenza».

Sacrifici?

«In effetti ho messo così tanta passione nella danza, che la parola mi suona un po’ sbagliata. Però è vero che per me non c’erano il sabato pomeriggio con le amiche o la serata in discoteca. Mi allenavo tutti i giorni dopo aver fatto i compiti. E i weekend erano dedicati a gare o a stage di perfezionamento… Insomma, la definirei un’adolescenza molto impegnata».

Poi, però, è arrivata una di quelle telefonate che cambiano la vita.

«Avevo fatto il provino per “Striscia” a fine luglio, proprio negli studi della trasmissione, a Cologno Monzese (MI). Mi aveva accompagnato la mamma: lei mi supporta sempre. Il tutto è durato una ventina di minuti: un colloquio molto tranquillo di fronte alla telecamera e naturalmente una coreografia sui tacchi».

Che cosa vuol dire “sui tacchi”? Ha a che fare con la “Heels dance”, la “Danza sui tacchi” di cui lei è maestra e che io, confesso, non conosco?

«È uno stile molto femminile e molto tecnico che sta prendendo piede anche in Italia, e sì, si balla sui tacchi. Posso assicurare che non è affatto facile e richiede molto studio. Per fortuna ho sempre camminato sui tacchi: non mi spaventano neppure quando arrivano a 15 centimetri».

Torniamo al provino.

«Quel giorno siamo rientrate a casa a Genova con tutta la serenità del mondo. Del resto, io ho sempre creduto nel destino: se una cosa deve avvenire, avviene. Una settimana dopo, mi ha chiamato Manuela Bertolo, la coreografa di “Striscia la notizia”, e mi ha dato la supernotizia. Tra l’ altro, era un giorno veramente speciale, perché con me c’erano proprio tutti i miei familiari».

Le hanno detto anche che avrebbe avuto al suo fianco un Velino?

«No, Gianluca è stato una sorpresa. Bella, però. All’inizio ero un po’ spaventata, perché nella danza a livello professionale non è sempre facile trovare affinità con un partner. Con lui, invece, la sintonia è scattata subito, sul piano lavorativo e su quello personale. Adesso scherziamo spesso sul fatto che ci sentiamo un po’ come fratello e sorella».

Fratelli e sorelle “veri”, invece, ne ha?

«Eccome! Siamo in quattro: Edoardo è il più grande con i suoi 23 anni, poi vengo io, quindi Margherita di 18 anni e il piccolo Tommaso di 13. Una famiglia numerosa, insomma, molto unita e molto sportiva, seguendo l’esempio di mamma e papà».

La sua vita non è solo dedicata alla danza: infatti all’Università di Genova studia Economia delle aziende marittime, della logistica e dei trasporti.

«Sono al terzo anno e, per ora, in pari con gli esami. È chiaro che desidero che la danza diventi il mio lavoro, ma la laurea è comunque un traguardo. E poi questo corso potrebbe anche darmi qualcosa a livello lavorativo: dopotutto, sono di Genova».

E in fondo il porto è da sempre il cuore della città… Non è che si sente un po’ “camallo” (così si chiamano a Genova gli scaricatori di porto, figure molto caratteristiche della città)?

«Sono molto legata a Genova, e non solo per il fatto che ci abita la mia famiglia. Genova è il mare, e il mare è la vita e anche la casa dove torni sempre. Non è una banalità: chi è nato in un posto di mare sa benissimo che non può mai davvero allontanarsene».

Quando vuol fare un tuffo in mare a Genova, dove va?

«Il mio posto del cuore è Boccadasse (una zona molto caratteristica a est del centro, ndr), ma devo dire che io tendo a uscire dalla città e vado più sulla Riviera di Levante, verso Camogli (GE)».

Parlando di Liguria e di “Striscia la notizia”, non si può non parlare di Antonio Ricci, che è di Albenga (SV).

«Di lui ho avuto immediatamente un’impressione bellissima. La prima cosa che mi ha detto quando ci siamo conosciuti è stata: “Ciao zeneise (genovese, ndr)! Benvenuta in famiglia”. E da quel momento mi sono sentita proprio a casa».