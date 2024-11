Ecco chi è Edoardo Prati, il giovane esperto di libri di “Che tempo che fa”

Ha 20 anni e ogni domenica parla di scrittori e letteratura nel programma di Fabio Fazio sul Nove Giusy Cascio







Lo avrete visto da Fabio Fazio, perché da quest’anno è ospite fisso a “Che tempo che fa” la domenica sera sul Nove. Ma il giovane Edoardo Prati, appassionato di studi classici e divulgatore, è anche una celebrità sui social, dove ai suoi follower (600 mila su Instagram, 260 mila su TikTok, destinati a crescere) parla di letteratura, poesia, arte, filosofia con il garbo e l’autorevolezza con cui propone gli stessi temi in tv.

Riminese, 20 anni, frequenta Lettere classiche all’Università di Bologna e attualmente è anche in tour nei teatri italiani con lo spettacolo “Cantami d’amore”. Un successone: dopo il tutto esaurito registrato al Teatro Manzoni di Milano per il prossimo 9 dicembre, è già stata fissata una futura replica al Teatro degli Arcimboldi il 31 marzo 2025 (info: ticketone.it). E partiamo proprio dal teatro per conoscere meglio questo ragazzo, coltissimo e dai modi gentili.

Edoardo, che cosa succede in “Cantami d’amore”?

«Lo spettacolo è un viaggio insieme con il pubblico in cui racconto il mio rapporto con la letteratura in un’atmosfera familiare. A volte mi commuovo. Il tema principale è l’amore, cantato da maestri della scrittura come Dante, Cavalcanti, Petrarca... L’amore con tutte le sue contraddizioni, visto da vari autori. E ci sono dei frammenti musicali che fanno da contrappunto ai testi. Per esempio, la canzone “Se telefonando”, cantata da Franco Battiato: una poesia tra le poesie».

Il tuo autore preferito chi è, invece?

«Uno solo? Ne dico tre: Dante, Tasso e Seneca».

Seneca ci ha lasciato grandi massime. Ce n’è una che ti guida nella vita?

«”Vivere, Gallio frater, omnes beate volunt”. Tradotto dal latino: “Tutti, fratello Gallione, vogliono vivere felici”. Il fatto che il desiderio di raggiungere la felicità appartenga a tutti è un sollievo».

Invece la virtù degli antichi greci che senti più tua?

«C’è una parola del greco antico che amo molto, in caratteri latini si scrive “thàllo”. Significa fiorire, sbocciare».

Se ti chiamano “il Barbero di TikTok”, come reagisci?

«Mi piace molto lo storico Alessandro Barbero, come scrittore e come divulgatore, quindi lo considero un complimento. Tuttavia mi chiedo perché per definire ciò che sono si debba ricorrere al paragone con una persona di 65 anni. Mi sembra che si voglia incastrarmi a tutti i costi in una casella: quella di “divulgatore” o, peggio, di “influencer”. Entrambe le definizioni non mi soddisfano».

Come ti definiresti, invece?

«Sono un umanista che ragiona sulle parole e parla di libri».

Quali libri ci sono adesso sul tuo comodino?

«I “Canti orfici” di Dino Campana e “Una storia semplice” di Leonardo Sciascia».

Ma quando sei in tv da Fabio Fazio, a che cosa pensi mentre guardi la telecamera?

«Non la guardo (ride). Perché mi vedo in un monitor e mi vergogno, anche se Fabio mi mette sempre a mio agio, è molto paterno con me. Però immagino un telespettatore, anzi, una telespettatrice ideale: una signora, magari mamma, una persona un po’ avanti con l’età. Vorrei tanto che quando parlo, per esempio, di Boccaccio, lei dicesse: “Sì, ricordo di averlo studiato a scuola”. E che le tornasse voglia di rileggere il “Decameron”».

Che differenza c’è tra i social e la tv, dal tuo punto di vista?

«I social sono sempre a disposizione, nella quotidianità: apro un attimo e sul telefonino mi guardo una commedia, un balletto o un video di Barbero (ride). La tv ha un’impostazione più solenne, ti dà appuntamento a una certa ora, su un certo canale: è un piccolo teatro casalingo, con una sua “liturgia”».

Parli d’amore in tv, sui social, a teatro. Ma che cos’è per te?

«L’amore è il motore di tutto. Ciò che rende ogni esperienza della vita passabile. Le idee più belle mi sono sempre venute quando sono stato innamorato. Quando ci innamoriamo vogliamo essere i migliori del mondo per la persona che amiamo. L’amore è una spinta a risplendere, a una “renovatio” (rinnovamento in latino, ndr) interiore».

Adesso sei innamorato?

«Sì, da un po’. Di una persona che mi sostiene e su cui vorrei mantenere il riserbo più assoluto».

Hai un messaggio che vuoi mandarle attraverso le pagine di Sorrisi?

«Che bello, sì! Ci diciamo tante cose in privato, ma in pubblico, tramite il vostro giornale, vorrei semplicemente ringraziarla».

Torniamo a pensieri meno romantici e più prosaici. Al liceo passavi le versioni di latino e greco ai tuoi compagni?

«Certo, sempre fatto».

E c’erano traduzioni complicate perfino per uno come te?

«Certi autori erano complicatissimi. In particolare, per me lo scoglio erano “le due T”: Tacito per il latino e Tucidide dal greco».

Il prossimo esame all’Università per cui possiamo farti il nostro “in bocca al lupo”?

«Glottologia, tra novembre e dicembre».