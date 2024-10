Ecco chi è Gianluca Briganti, il Velino di “Striscia la notizia”

Occhi celestissimi e sorriso contagioso, barba e capelli biondi di contorno Barbara Mosconi







Quest’anno sul bancone di “Striscia la notizia” accanto a Beatrice Coari, la Velina mora, c’è lui, Gianluca Briganti, tutto muscoli e canottiera, occhi celestissimi e sorriso contagioso, barba e capelli di contorno. In una definizione: il Velino biondo. «Direi più il Velino castano chiaro» puntualizza, sorridendo, lui.

“Velino” fa simpatia o suona strano?

«Nella teoria la parola “velina” in origine definiva un certo tipo di notizia. Non esiste il corrispettivo maschile. Tradotto letteralmente sarei il “notizio”?».

Tu come ti definisci?

«Io sono un ballerino professionista e un performer».

Cosa fa esattamente un performer?

«È un artista che fa più cose. Io mi sento un ballerino perché parto da lì, ma ho avuto la fortuna di fare altro: musical, tv, film».

Arrivato a “Striscia la notizia” su chiamata diretta o dopo un provino?

«All’inizio dell’estate, una delle agenzie per cui lavoro mi ha chiesto di preparare uno “show reel” (un breve video, ndr) dove mostrare di che cosa sono capace. Non sapevo altro, ma capita che ci siano provini segreti per nuovi progetti».

Neppure un sospetto?

«Nessuno. Ho inviato uno “show reel” con i miei spettacoli degli ultimi due anni e una mia breve presentazione. Poi mi hanno chiesto un altro video, e un altro ancora...».

Quando hai scoperto finalmente di cosa si trattava?

«Mi ha chiamato la coreografa di “Striscia”. Non capivo: “Avete bisogno di un assistente coreografo? Di un Gabibbo più alto?”. E invece mi è stato detto che c’era l’idea di inserire come Velino un ballerino professionista».

Primo stacchetto?

«In una cava vicino a Bergamo. Mi aspettavo di girare un paio d’ore per uno stacchetto di 15 secondi. Abbiamo respirato sabbia fino a mezzanotte».

L’impatto con il mondo televisivo com’è stato?

«Alcuni anni fa avevo fatto una coreografia a “Paperissima” con Roberta Lanfranchi e il Gabibbo, e già avevo percepito un ambiente familiare. Mi sono sentito subito accolto. Qui si dà valore a come sei, alla persona».

A ogni velina Antonio Ricci raccomanda: «Sii te stessa». Tu come sei?

«Sono una persona abbastanza semplice, ho sempre cercato di non complicarmi la vita. I miei valori sono la famiglia, gli amici e il lavoro che mi diverte tantissimo».

E che cosa non sei?

«Non mi piace mentire, mi appesantisce. Da giovane capita di dire qualche bugia, in un ambiente come lo spettacolo devi essere sempre al top, mai essere triste».

Origini toscane, per l’esattezza in Versilia.

«Sono nato il 3 dicembre 1986 a Viareggio».

Papà napoletano e mamma cilena. Un bel mix...

«I colori e gli occhi li ho presi da papà Alfonso, lui è il Brad Pitt della famiglia, faceva il modello e i fotoromanzi. Mia mamma Olga ha antenati di etnia Mapuche, sono più scuri. Suo fratello, mio zio, era un ballerino e lei gli faceva i costumi».

Quando è arrivata la danza nella tua vita?

«Tardi, a 19 anni. Avevo una vicina di casa che danzava, un giorno vide il mio collo del piede e disse: “Hai il fisico perfetto per fare il ballerino”. Ma come? Io all’epoca ero un calciatore».

Da calciatore a ballerino: una grande svolta.

«Il calcio stava diventando un lavoro pesante, avevo un piccolo stipendio, giocavo nella categoria Promozione, ero sempre lì ad allenarmi, non mi divertivo più. Allora o fai il salto e diventa il tuo lavoro, o smetti».

Così hai smesso.

«Ho fatto un atto di coraggio e mi sono iscritto a una scuola di ballo a Viareggio, e dopo un anno sono andato a studiare a Milano».

Sport, calcio, danza e un fisico da atleta.

«L’allenamento è la base della mia vita».

Quanto tempo passi ad allenare pettorali, bicipiti e quadricipiti?

«Mi alleno cinque, sei volte a settimana, non solo a ballare. A livello fisico e muscolare devo avere una base forte quando atterro dai salti. Peso 90 chili per un metro e 82 centimetri di altezza».

Nella tua carriera tanti musical, da “Flashdance” a “Dirty dancing”.

«Nel musical il 70 percento è danza e il 30 percento canto e recitazione. Il palcoscenico e il teatro sono una passione grandissima, avere davanti tutte quelle persone in platea mi ha dato vita negli ultimi anni».

Un anno fa a Las Vegas debuttavi in “Magic Mike live”, uno show di soli uomini.

«È uno degli show più visti a Las Vegas. Essendo tutti ballerini uomini ci si aspetta qualcosa di differente, in realtà è uno spettacolo che dà potere alle donne. In inglese si dice “empowerment”».

Hai vissuto a Roma, Berlino, Miami. E ora pianti le tende negli studi Mediaset per almeno nove mesi.

«Dal 2007 la mia base è Milano, dove ho casa e tutti gli amici. Per me lavorare a “Striscia” è stato un po’ come tornare a casa. E poi qui mi cimento in stacchetti tutti differenti, e questa cosa mi eccita. Se fai “Flashdance” per un anno il tuo ruolo è quello e non cambia».

“Striscia la notizia” è un programma per famiglie. La tua da chi è composta?

«Da mio padre Alfonso, che si è risposato, e da mia mamma Olga. Io sono sempre stato fidanzato, ora sono single. È un periodo così!».