Ecco cosa vedremo in tv sulle reti Mediaset il prossimo autunno

30 Luglio 2020 | 8:15 di Stefania Zizzari

Uomini e donne - Amici - Tú sí que vales

Nuovi tronisti, nuove coppie che si formano e che si lasciano... e soprattutto: come andrà a finire la storia tra Gemma e il suo giovane marinaio?

Canale 5 - da settembre (Uomini e donne)



Mentre continuano i provini per entrare nella scuola di “Amici”, il daytime del sabato riprende per seguire il talento e i sogni dei ragazzi.

Canale 5 - da fine ottobre (Amici)



Maria de Filippi torna con il suo show, in compagnia dei “colleghi” giurati e dei tre conduttori, tutti confermati: Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Canale 5 - dal 12/9 (Tú sí que vales)



Pomeriggio Cinque - Domenica Live - Live non è la D'Urso

Anche nella prossima stagione televisiva Barbara d’Urso sarà al timone dei suoi tre cavalli di battaglia targati Videonews. Comincia con l’appuntamento quotidiano di “Pomeriggio Cinque” e prosegue con quelli settimanali: “Domenica Live” e ancora “Live - Non è la D’Urso”, la domenica sera con gli ospiti, il talk show e le interviste.

Canale 5 - dal 7/9 (Pomeriggio Cinque)

Canale 5 - dal 13/9 (Domenica Live e Live - Non è la D’Urso)



Made in Italy

A Milano nel 1974 nasce la moda prêt-à-porter. La protagonista Irene (Greta Ferro) è figlia di immigrati e per mantenersi agli studi risponde all’annuncio di una rivista di moda. Protagonisti anche Fiammetta Cicogna, Greta Ferro, Margherita Buy e Marco Bocci

Canale 5 - in autunno



Maurizio Costanzo Show - L’intervista

Maurizio Costanzo, inossidabile, torna con il suo “Maurizio Costanzo Show”, il talk che è ormai una istituzione nelle serate di Canale 5, e con un nuovo ciclo di incontri con i personaggi del momento, ospiti del suo programma “L’intervista”.

Canale 5 - da ottobre



Striscia la notizia

Puntuale, come succede da ben 32 anni, riparte dopo l’estate il telegiornale satirico di Antonio Ricci. Dietro al bancone i due conduttori, e poi il Gabibbo e le veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Con loro, la squadra degli inviati in giro per l’Italia, a caccia di ingiustizie per cercare di trovare una soluzione a piccoli e grandi problemi.

Canale 5 - dal 28/9



Caduta libera - Chi vuol essere milionario?

Gerry Scotti si farà in due il prossimo autunno: comincia con l’appuntamento quotidiano nel preserale con le nuove puntate di “Caduta libera” e la ormai temibile botola, e prosegue con le prime serate del quiz “Chi vuol essere milionario?”.

Canale 5 - dal 7/9 (Caduta libera)

Canale 5 - da settembre (Chi vuol essere milionario?)



Le Iene

Tornano “Le Iene” con due appuntamenti settimanali: uno condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, l’altro da alcuni inviati del programma.

Italia 1 - da ottobre



Temptation Island

Alessia Marcuzzi raddoppia il suo impegno e sarà anche al timone di “Temptation Island”. La conduttrice torna in Sardegna per accompagnare le nuove coppie decise a mettere alla prova la solidità del loro rapporto attraverso un viaggio nei sentimenti.

Canale 5 - da settembre



Stasera Italia - Forum

Straconfermati i programmi di Barbara Palombelli: l’approfondimento politico con “Stasera Italia” (che in estate continua con Veronica Gentili) e lo storico “Forum” sia su Canale 5 che su Rete 4.

Rete 4 - dal 14/9 (Stasera Italia)

Canale 5 - dal 2/9 (Forum)

Rete 4 - dal 4/9 (Lo sportello di Forum)



Fratelli Caputo

C’è una inedita e irresistibile coppia di protagonisti per questa nuova serie tv: Cesare Bocci e Nino Frassica. I due sono fratellastri e interpretano i “Fratelli Caputo”. Uno vive a Milano, l’altro non si è mai spostato dalla Sicilia: si ritrovano a convivere e... scoppieranno scintille.

Canale 5 - autunno



Quarta Repubblica

È confermato il talk show firmato Videonews di politica e di economia condotto da Nicola Porro. Con l’aiuto degli ospiti, il conduttore affronta i temi più controversi della settimana.

Rete 4 - dal 7 settembre



Grande Fratello Vip

Si riapre la ormai famosa porta rossa della Casa del “Grande Fratello Vip” a Cinecittà. Ad accogliere e accompagnare i nuovi inquilini ci sarà ancora lui, Alfonso Signorini.

Canale 5 - dal 14/9



Quarto grado

La coppia Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero torna alla conduzione del programma dedicato ai più famosi casi gialli. Tra quelli trattati nelle precedenti edizioni, la vicenda della piccola Yara Gambirasio e il mistero di Garlasco, con l’uccisione di Chiara Poggi.

Rete 4 - dall’11/9



Freedom - Oltre il confine

Roberto Giacobbo passa a Italia 1 con il suo programma di divulgazione, pieno di novità: «Racconteremo cosa di splendido gli italiani hanno fatto nel mondo. E avrò un compagno di viaggio: un furgoncino di 60 centimetri, telecomandato, che mi seguirà».

Italia 1 - dall’11/9



Il silenzio dell’acqua 2

Arriva la seconda stagione della serie gialla diretta da Pier Belloni e interpretata da Giorgio Pasotti che è il vicequestore Andrea Baldini e Ambra Angiolini, Luisa Ferrari, sua collega della squadra Omicidi. La storia è ambientata sempre a Trieste.

Canale 5 - autunno



Dritto e rovescio

Appuntamento a settembre con Paolo del Debbio e il suo programma di approfondimento giornalistico legato ai temi di attualità politico-economica del nostro Paese e al loro impatto sulla vita della gente comune. Ospiti in studio e collegamenti con le piazze italiane.

Rete 4 - dal 10/9



Fuori dal coro

Dopo l’estate il giornalista Mario Giordano riparte con la sua trasmissione “controcorrente”, di approfondimento politico e di attualità, con ospiti, interviste, inchieste sui temi più caldi del momento.

Rete 4 - dall’8/9



Verissimo

Riparte l’appuntamento del sabato con Silvia Toffanin e le sue interviste intime nelle quali i protagonisti del mondo dello spettacolo si raccontano e si mettono a nudo. Ingredienti? Emozioni, risate, riflessioni e momenti di grande commozione.

Canale 5 - dal 12/9



Mattino cinque

Anche nella prossima stagione televisiva la sveglia di Federica Panicucci e di Francesco Vecchi sarà puntata presto. La coppia riprende la conduzione del contenitore della mattina di Canale 5 con ospiti in studio e in collegamento, inchieste, cronaca, attualità e gossip.

Canale 5 - dal 7/9



Champions League

Vedremo in campo, tra le altre squadre, il Real Madrid, il Barcellona, il Manchester City, il Bayern Monaco, il Paris Saint-Germain e, tra le italiane, la Juventus, l’Inter e l’Atalanta.

Canale 5 - il martedì



Lincoln Rhyme: Hunt for the bone collector

A più di vent’anni dal libro di Jeffrey Deaver e dopo il film del 1999, arriva la serie tv sulla sfida tra il detective Lincoln Rhyme (Russell Hornsby) e il collezionista di ossa.

Italia 1 - da settembre



Avanti un altro!

Paolo Bonolis non sarà presente nei programmi di quest’anno ma sta lavorando, tra gli altri progetti, per tornare nella primavera del 2021 con nuove irresistibili puntate di “Avanti un altro!”.

Canale 5 - dal 2021