Ecco le star del Natale targato Rai

22 Ottobre 2019 | 11:32 di Redazione Sorrisi

Mancano due mesi alle Feste ma noi di Sorrisi non vediamo l’ora di addobbare l’albero, scambiarci regali e... scoprire cosa ci offrirà la tv.

La Rai sembra avere le idee chiare: grazie ai “listini” con cui ogni anno presenta agli investitori pubblicitari i suoi palinsesti, sappiamo già quale sarà l’offerta di Raiuno dal 22 dicembre al 6 gennaio.

La sera della Vigilia in prima serata ci sarà la Messa di Natale mentre il 25 vedremo la recente versione di “La bella e la bestia” con attori in carne e ossa. Andrà in onda un classico Disney anche nelle prime serate del 26 e del 30 dicembre. Venerdì 27 ci sarà l’appuntamento con il nuovo show di Mara Venier, “La porta dei sogni”, mentre il 31, come da tradizione, Raiuno farà il conto alla rovescia con “L’anno che verrà”, la cui conduzione sarà affidata ad Amadeus.

Il 1° gennaio vedremo il consueto spettacolo di Roberto Bolle e il giorno dopo arriverà finalmente in tv lo spettacolo teatrale di Panariello, Conti e Pieraccioni. Dal 4 gennaio, poi, partirà la nuova edizione di “Meraviglie” con Alberto Angela, in onda ogni sabato. La sera dell’Epifania, infine, Amadeus tornerà in prima serata con una puntata speciale di “Soliti ignoti” legata alla Lotteria Italia.