Ecco quel che non si vede in tv degli Europei

Le foto esclusive scattate tra gli studi di Sky Sport di Milano e quelli della Capitale







Per un appassionato di calcio come me seguire da dietro le quinte una giornata di lavoro della squadra di Sky Sport durante gli Europei è un grande divertimento. Tanto più che questo servizio è stato realizzato durante Italia-Galles (il 20 giugno), giorno in cui gli Azzurri hanno passato il primo turno del torneo.

Gli Europei di Sky Sport Credit: © Mirta Lispi Lo studio tv allestito al Pincio Sul colle del Pincio, lo studio di “L’Europa è servita” condotto da Vanessa Leonardi (nella foto) e Cristiana Buonamano. Il pubblico fuori interagisce di continuo. La regia all’interno dell’Olimpico La cabina di regia allestita presso lo stadio Olimpico. Sugli schermi, le immagini di Italia-Galles. Fabio Capello e Sandro Piccinini in onda dall'interno dello stadio Olimpico Credit: © Mirta Lispi La piattaforma sulle tribune I commentatori tecnici Fabio Capello e Sandro Piccinini si preparano al prepartita nell’area dentro lo stadio. Credit: © Mirta Lispi Il collegamento fuori dall’albergo L’inviata Giorgia Cenni in diretta davanti al Parco dei Principi Grand Hotel di Roma, che ha ospitato l’Italia durante la fase a gironi. Credit: © Mirta Lispi Casa Azzurri Angelo Mangiante racconta tutto quanto succede nei giorni delle partite a Casa Azzurri, l'area allestita per i tifosi. Credit: © Mirta Lispi In attesa fuori dallo stadio Giorgia Cenni, con regolare mascherina, si trova nel piazzale antistante lo stadio Olimpico, subito dopo il controllo dei biglietti. Credit: © Jule Hering Il dopopartita da Milano Anna Billò aspetta di andare in onda col suo dopopartita dagli studi milanesi di Santa Giulia. Credit: © Jule Hering Tutte le sere Calciomercato Alessandro Bonan (a destra) e Fayna nello studio di "Calciomercato - L'originale" poco prima di andare in onda, tutte le sere intorno a mezzanotte. Credit: © Mirta Lispi Notizie di prima mano Gianluca Di Marzio, il re del calciomercato, consulta il telefonino per avere le ultime notizie sui trasferimenti durante un collegamento in esterno assieme a Ciro Ferrara.

Sono foto esclusive scattate tra gli studi di Milano e quelli della Capitale, perché il dispiegamento di forze di Sky Sport per raccontarci il torneo è impressionante. Un mese di dirette, telecronache, approfondimenti, mostrando le gesta dell’Italia e delle altre Nazionali in campo: un palinsesto che fino all’11 luglio continuerà a farci vivere le emozioni di Euro 2020 dalle 8 di mattina fino a notte fonda. Questo è solo un esempio di come Sky lavora oggi e continuerà a lavorare anche in futuro sui grandi eventi.