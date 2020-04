Eleonora Daniele: «Grazie al pancione sono una guerriera»

09 Aprile 2020 | 9:25 di Stefania Zizzari

Eleonora Daniele e la sua meravigliosa pancia sono lì, ogni giorno, puntuali su Raiuno con il “loro” programma "Storie italiane". La conduttrice è entrata ormai nell’ottavo mese di gravidanza e nonostante il coronavirus non molla. Anzi, va avanti con serenità.

Eleonora, come mai ha deciso di non tirarsi indietro?

«Non c’è motivo per farlo, prendendo le necessarie precauzioni. E da giornalista sento l’impegno, sociale e professionale, di raccontare questo momento. Siamo in televisione e facciamo servizio pubblico: è il momento di essere vicini alle persone, raccontare i fatti è fondamentale».

In tanti le scrivono: sono preoccupati perché lei è in dolce attesa.

«La medicina assicura che non è pericoloso per la bambina. Io sto bene, il lavoro mi aiuta. Condividere questo mio momento con il pubblico è bello. Certo, non mi sarei mai aspettata di dover affrontare insieme a tutto il Paese questa emergenza. Però il mestiere del giornalista ti fa stare in prima linea e un giorno mi piacerebbe insegnare a mia figlia l’importanza del sacrificio, del seguire le regole, dell’etica del lavoro e del rispetto degli altri».

Suo marito, Giulio Tassoni, cosa dice del fatto che lei continua a lavorare?

«Mi sostiene. È lui che mi accompagna la mattina in auto alla sede Rai di Saxa Rubra, a Roma».

Quali precauzioni ha preso?

«Esco con mascherina e guanti. Quando arrivo in Rai vado dritta nel mio camerino dove non entra nessuno. Mi sistemo i capelli, ho la piastra che è la mia arma segreta, mi trucco da sola e poi vado in studio. Nei corridoi ci sono ovunque dispenser per disinfettare le mani».

Chi c’è in studio con lei?

«L’operatore e l’ispettore di studio. Siamo tutti distanziati. Tengo la mascherina fino a un attimo prima della diretta e ho il disinfettante per le mani sempre vicino, così nei momenti di pausa lo utilizzo».

Storie italiane va avanti fino a quando?

«Fino al 29 maggio. Finisco il programma e poi vado a partorire Carlotta! (ride)».

Qual è il consiglio più importante che le ha dato sua mamma e che vuole trasmettere a sua figlia?

«Il valore della libertà. A mia figlia insegnerò a non dipendere mai da qualcuno nelle sue scelte di vita. E come dice sempre mia mamma: “Ricordati sempre chi sei, cosa desideri e non mancarti di rispetto mai”».

Cosa racconterà a Carlotta di questo periodo storico che stiamo vivendo mentre lei era ancora nella sua pancia?

«Quando lei sarà cresciuta abbastanza per capirlo, spero che ci ricorderemo di tutto questo come di un grande incubo, di una tragedia, ma che sarà ormai passata. Anche perché per quel tempo mi auguro che abbiano trovato un vaccino, una cura».

E le dirà che la mamma è rimasta lì, al lavoro, nonostante tutto?

«Magari mi vedrà come una guerriera (ride). Io da quando c’è lei mi sento una bomba: avvertirla dentro di me che si muove mi dà una forza incredibile. Giulio le parla tutti i giorni, le dice che non vede l’ora di conoscerla. Io ci parlo meno perché alla pancia non ci arrivo! (ride). Però è bello mettere la mano e sentire che lei in qualche modo risponde».