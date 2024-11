Elia Nuzzolo: «Sono tenace come Mike e sognatore come Pezzali»

Abbiamo incontrato l’attore rivelazione del momento che ha interpretato due leggende dello spettacolo italiano da giovani Elia Nuzzolo nei panni di Max Pezzali nella serie di Sky Giorgia Belfiore







Sono un ragazzo fortunato perché m’hanno regalato un sogno» cantava Jovanotti. E chi si sente un ragazzo fortunato che sta vivendo il proprio sogno è Elia Nuzzolo (24 anni, di Prato) che tra qualche anno si vede già in Gran Bretagna a recitare film in lingua inglese. Elia ha le carte in regola per sfondare: è fresco, giovane e promettente. Ce lo ha dimostrato interpretando un Mike Bongiorno adolescente e ventenne nella fiction “Mike”, andata in onda su Rai1 la scorsa settimana.

E lo vediamo anche in “Hanno ucciso l’Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883” in cui Nuzzolo è un giovane Max Pezzali che nella Pavia di fine Anni 80 fonda il mitico gruppo degli 883 assieme all’amico Mauro Repetto (a cui presta il volto Matteo Oscar Giuggioli).

Elia, a soli 24 anni hai già vestito i panni di due leggende da giovani. Quando entrerai negli “anta” che cosa farai?

«Chi può dirlo! Sarebbe bello poter spaziare tra tanti ruoli diversi, anche opposti tra di loro».

Quindi non vuoi recitare soltanto in serie biografiche...

«Anche un personaggio di fantasia non sarebbe male. Sono aperto a tutto».

Facciamo un passo indietro di qualche anno. Com’è nata l’idea di fare l’attore?

«Frequentavo un istituto superiore a indirizzo chimico, ma ho presto capito che la chimica non era la mia strada. Così mi sono iscritto al primo corso di recitazione a Prato, la città in cui sono nato e cresciuto».

E dopo che cosa è successo?

«Su consiglio della mia insegnante ho tentato l’ingresso al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Sono stato ammesso, ho studiato e mi sono diplomato. Ed eccomi qui».

Poi è arrivato il ruolo di Mike nella serie Rai sul popolare presentatore. Quali caratteristiche ammiri del Bongiorno ragazzo?

«La perseveranza, la tenacia e la motivazione tipiche di una persona che non si è mai arresa, nonostante abbia incontrato tanti ostacoli lungo il suo percorso di vita».

Invece come descriveresti il Pezzali liceale?

«Appassionato e giovane sognatore».

Tu sei un giovane sognatore?

«Direi proprio di sì. All’inizio voler diventare un attore sembra un’utopia, ma sono convinto che con lo studio e l’esperienza si riescono a vincere le difficoltà».

Nella vita sei un giovane ribelle?

«No, sono decisamente più... tranquillo. Sono abbastanza mite».

Ti senti mai come “Il giovane Holden” di J. D. Salinger?

«(Ride) È un romanzo di formazione stupendo. Però ne ho un altro di Salinger nel cuore. Si tratta di “Franny e Zooey”. Mi ci rivedo».

Come mai?

«C’è un attore tra i protagonisti del libro... ma non dico altro. È un romanzo assolutamente da leggere».

Tutto torna, insomma.

«Esatto!».

Tu fai parte della cosiddetta “Generazione Z”, di cui fanno parte i ragazzi nati tra il 1997 e il 2010. Che cos’ha di diverso rispetto alle precedenti?

«Abbiamo tanti mezzi in più a disposizione. Siamo nati e cresciuti in un mondo più veloce, più immediato. Attenzione, però: oltre al risvolto positivo c’è anche quello negativo».

Facciamo degli esempi? Partiamo dal risvolto positivo...

«Pensiamo ai viaggi in macchina. Max Pezzali e Mauro Repetto per spostarsi da Pavia a Milano usavano la cartina stradale, e se si perdevano era un problema. Ora io, come tutti i miei coetanei e non solo, uso una app sul telefono. E se mi perdo, ritrovo subito la strada».

E quello negativo?

«Noi giovani ci siamo un po’ impigriti e siamo troppo spaventati dalla noia. Quando siamo annoiati prendiamo il cellulare e navighiamo sui social invece di far navigare la nostra mente e lasciare spazio a idee e creatività».

Un artista che ti ispira?

«Da quando sono piccolo ho un grande mito: Anthony Hopkins».

Che cosa ammiri di lui?

«Oltre a essere un grandissimo attore, è anche molto saggio. Parla spesso di noi giovani e lo trovo veramente illuminante».

Per citare di nuovo Pezzali, possiamo dire che questi sono i tuoi “Anni d’oro”?

«Sì, ma... in parte. Il periodo più felice per me è stato quello delle superiori, ma posso dire che anche gli anni che sto vivendo non sono male, anzi, il contrario (ride)».

E ora che obiettivi ti sei dato?

«Al momento in realtà ti confesso che non ho un piano preciso e definito. Come sarà il mio futuro? Chissà...lo vedremo».

Il tuo cassetto continua a essere pieno di sogni?

«Sì, e spero che continui a esserlo».

Ce ne sveli uno?

«Vorrei trasferirmi in Gran Bretagna, continuare a studiare e soprattutto sperimentare. Sogno di recitare in inglese. Una cosa comunque è certa: non voglio fermarmi qui».