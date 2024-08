Elisabetta Canalis: «Anche io vado in “Tilt” (ma per una brioche alla crema)»

La showgirl sarda, che vediamo scatenarsi nel gioco musicale di Papi, ci parla delle sue vacanze in Italia e dei suoi progetti Solange Savagnone







Ancora poche ore, ed Elisabetta Canalis lascerà la Sardegna per tornare a Los Angeles con la figlia Skyler. Non prima però di averci regalato un’altra esilarante puntata di “Tilt”, quiz musicale di Enrico Papi, dove in squadra con il maestro Peppe Vessicchio, Marco Mazzoli e Paolo Noise dello Zoo di 105 affronta diverse prove legate alla musica: «Abbiamo riso tantissimo, molte cose hanno dovuto tagliarle. Marco e Paolo prendono in giro chiunque e hanno inventato un sacco di nomignoli per Vessicchio, un matto anche lui che non si scandalizza di niente e ride sotto ai baffi. Ci sembrava di essere nell’ultimo banco a scuola, e Papi ci sgridava di continuo!».

Enrico Papi come l’ha convinta a partecipare?

«Ha mentito dicendo che era una cosa tranquilla... non puoi dirgli di no, ti coinvolge con il suo entusiasmo».

Le pesano di più le prove di canto oppure quelle fisiche?

«Le prove fisiche le adoro. È come se non ci fossero le telecamere».

Giocando con il titolo, cosa la manda in “Tilt”?

«Una bella brioche alla crema o una torta con sopra il crème caramel. Sono una patita di dolci. Mi ammazzo di sport proprio per poterli mangiare (ride)».

Le piace soltanto mangiare o anche cucinare?

«Cucino tantissimo, devo farlo in America se voglio nutrirmi in modo sano. La mia vita lì è molto casalinga, faccio da mangiare per mia figlia e per gli amici. Sono una delle poche donne che viene mandata a fare il barbecue, che negli Usa è un vero culto maschile. Sono più brava di qualunque uomo!».

La musica, invece, quanto è protagonista nella sua vita?

«Tanto. Se potessi scegliere, farei un programma musicale in cui interagisco con i cantanti: sono gli artisti che hanno il dono più grande. Li invidio e mi piace sentirli dal vivo».

Ha un genere preferito?

«Dipende. Quando sono grintosa e sto andando ad allenarmi (fa kickboxing, ndr) ascolto hip hop. Se invece sono giù, viro sui classici che mi toccano nel profondo. Uno dei cantanti che più mi arriva è da sempre Francesco De Gregori, ma mi piacciono molto anche Lauryn Hill e Sia: lei per me è magica, scrive testi che sembrano raccontare la mia vita».

Qual è il suo tormentone preferito di questa estate?

«Tanti! Da “Storie brevi” di Tananai e Annalisa a “Sesso e samba” di Gaia e Tony Effe. Ma anche “Black nirvana” di Elodie e “Apnea” di Emma... Insomma, tutti quelli che senti nei bar o alle giostre».

Lei frequenta le giostre?

«Io vado al luna park così tanto che ne sono quasi la mascotte. Ad Alghero in questo periodo c’è il Matherland, parco giochi itinerante sardo. Mi conoscono da quando sono piccola e mia figlia è accanita come me. Devo inventare delle bugie per non portarla ogni sera».

Ho l’impressione che Skyler le somigli molto...

«Sì. Ora siamo nel periodo in cui si veste come me, si mette le mie cose anche se le sono grandi. Pure lei fa sport, hockey, ed è entrata in una vera squadra a Los Angeles, i LA Lions. E poi condividiamo l’amore per i cani, ne abbiamo tre adottati. Faccio volontariato in un canile a Los Angeles, ma è dura vedere così tanti trovatelli».

Infatti ha appena adottato Charlie, di 10 anni.

«Era appunto uno dei miei assistiti. È un cane che nessuno avrebbe preso per l’età, lo hanno abbandonato con la scusa che dovevano cambiare casa. Ora è rinato, è sempre felice, si è integrato benissimo ed è intelligentissimo come gli altri due cani».

Come fa con loro quando viene in Italia?

«Faccio i salti mortali e se non posso portarli con me non parto».

Com’è andata questa estate italiana?

«Molto bene, sono andata al matrimonio di Diletta Leotta e a quello del mio agente. Si sono sposati tutti a giugno».

Come siete diventate amiche con Diletta?

«Per lavoro. La vedo quando sono a Milano. È amica delle donne e non prova invidia, è sempre gentile con tutti. Mi trovo bene con lei, è ironica e scherza senza problemi su ogni cosa».

Lei in genere si commuove ai matrimoni altrui?

«Al suo sì, ho pianto quando ho visto suo papà che l’accompagnava, mi ha ricordato il mio che non c’è più».

Dall’11 settembre sarà al cinema nella commedia “Come far litigare mamma e papà”. Cosa farà?

«Ho un piccolo ruolo, molto divertente: vado a “rompere le scatole” a Carolina Crescentini. È una commedia per famiglie, divertente e senza risvolti drammatici».

Ha ancora un sogno nel cassetto da realizzare?

«Ho raggiunto tutti gli obiettivi che sognavo: poter lavorare in Italia, avere una figlia felice ed esserlo pure io, anche se non è facile. Devi fare l’equilibrista, ci vogliono fortuna e organizzazione».