“Emily in Paris”…a Roma: le interviste ai protagonisti

Emily Cooper è cresciuta e parla italiano, o almeno ci prova. La commedia romantica targata Netflix torna con gli ultimi cinque episodi della quarta stagione, disponibili a partire da giovedì 12 settembre. Nei giorni scorsi il cast della serie - capitanato da Lily Collins e accompagnato dal creatore Darren Starr - è approdato a Roma per la première europea della serie, che la scorsa primavera ha girato due episodi nella Capitale.

La Emily di questi nuovi episodi è ancora alle prese con un triangolo amoroso: quella che la vede - suo malgrado - coinvolta col bel Gabriel (Lucas Bravo) e la sua ex Camille (Camille Razat). Quando la sua relazione con l'avvenente chef raggiunge il punto di non ritorno, Emily capisce che una ventata d'aria nuova potrebbe essere ciò di cui ha bisogno.

Come l'aria di Roma, la Città Eterna. Inizia così una sottile rivalità tra lo charme francese a cui la nostra eroina si è abituata in questi anni, e la seduzione italiana che le ricorderà il bello delle seconde opportunità. In questa seconda parte entrano in scena alcuni nuovi personaggi che potrebbero diventare decisivi, in un'ipotetica quinta stagione.

Si tratta di Giancarlo (Raoul Bova), regista di spot pubblicitari nonché vecchia conoscenza di Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) e Marcello (Eugenio Franceschini), che Emily conosce in una situazione complicata.

Abbiamo incontrato il cast della serie durante il loro soggiorno romano: ecco cosa ci hanno raccontato sui nuovi episodi e sul futuro dell'amatissima rom-com.