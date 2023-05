Emma D’Aquino: «Il bello di questo lavoro è sperimentare cose nuove»

Il volto storico del Tg1, la sera conduce il programma di attualità "Vittime collaterali". E al mattino presto scherza da Fiorello... Giusy Cascio







Emma D’Aquino ha debuttato il 1° maggio su Rai1 in seconda serata con il nuovo programma “Vittime collaterali”, di cui è anche autrice. Dopo la prima puntata dedicata alle morti sul lavoro e la seconda agli orfani dei femminicidi, adesso la giornalista e storico volto del Tg1 continua a dare voce a persone che hanno affrontato eventi così drammatici da stravolgere la loro vita.

Nelle prossime puntate quali temi tratterà?

«Il 15 maggio parleremo delle vittime della mancata integrazione culturale, ragazze di etnie diverse che sono nate in Italia e non accettano le consuetudini del Paese di origine dei propri genitori come, per esempio, i matrimoni combinati. Il 22 maggio, invece, ricorderemo i 30 anni dalle stragi di mafia a Firenze in via dei Georgofili, a Milano in via Palestro e dagli attentati alle chiese di Roma. Fatti avvenuti nel 1993, lo stesso anno in cui Cosa nostra ha ucciso don Pino Puglisi. Su questo tema, con l’arresto di Matteo Messina Denaro, è venuto il momento di far venire a galla la verità. Il 5 giugno, infine, daremo spazio a un problema che non viene coperto dalle news “mordi e fuggi”, ovvero la ludopatia, la piaga sociale del gioco d’azzardo che rovina intere famiglie».

Cosa le piace di questa nuova esperienza?

«Amo il rapporto con le persone: raccontare storie è la cosa più bella del mio lavoro e nel programma le testimonianze sono importantissime. Perché chi, a casa, vive situazioni simili si sente subito aiutato e confortato».

Le è capitato di approfondire storie che magari aveva già seguito da cronista?

«Sì, soprattutto per la puntata sugli orfani dei femminicidi. Al telegiornale mi capitava spesso di dare notizie di uccisioni di donne, ma poi non c’era il tempo di indagare sulle conseguenze. Quando sono entrata nel cuore della questione, conducendo “Amore criminale”, mi sono sempre chiesta: “Che fine fanno i figli di queste donne?”».

Condurrà “Amore criminale” anche nella prossima stagione?

«La richiesta sicuramente c’è. E io ne sarei felice perché è un programma nelle mie corde, che fa vero servizio pubblico».

Tornerebbe alla conduzione del telegiornale?

«Adesso sono contenta così, domani si vedrà. Credo nei progetti, nell’evoluzione del mio lavoro».

Le sue incursioni nel mondo dell’intrattenimento fanno notizia. Due volte al Festival di Sanremo, nel 2018 con Claudio Baglioni e nel 2020 con Amadeus insieme con la collega Laura Chimenti. E ora da Fiorello a “Viva Rai2!”.

«Sono la prima conduttrice del “Tg minKia” e ne vado fiera. Fiorello è un talento puro: è riuscito a trasformare una strada (via Asiago a Roma, ndr) nel palco più ambito. Leggere le notizie in modo spiritoso, in diretta, è stato un vero spasso».

Ha interpretato una mezzobusto così irrituale e irriverente che Fiorello l’ha ribattezzata “MarEmma D’Aquino”.

«Con Fiore non sai mai cosa può capitare... Succedeva anche nei collegamenti al telegiornale, quando parlavamo in siciliano tra noi».

La sua parola preferita in dialetto?

«“Mizzica!”, esclamazione che mi fa impazzire».

Nella prima puntata del suo programma si è vestita di viola. Non è scaramantica?

«Era più color prugna, più melanzana. Comunque non sono scaramantica. Una volta mi sono vestita di viola per andare a “La vita in diretta” e l’attore Giulio Scarpati, che era lì ospite, mi ha detto: “Mica verrai così al mio spettacolo!?”. Si sa, gli artisti a certe tradizioni tengono molto».

Con Alberto Matano, il conduttore di “La vita in diretta”, siete amici dai tempi in cui avevate in comune l’ufficio al Tg1.

«Il loculo, sì (ride)».

Un programma fatto insieme funzionerebbe?

«Uno show direi proprio di sì. Perché noi due finiamo per discutere su tutto, facciamo proprio “teatro”».

Quando non lavora, come si rilassa?

«Libro e divano».

Per mantenersi in forma invece va in palestra?

«No, vivo di rendita perché facevo pallavolo da ragazzina, ma prima o poi mi toccherà iniziare ad andarci. Intanto cerco di stare attenta al cibo e il segreto è dormire otto ore a notte».

Ci riesce sempre?

«In genere sì. Ma quando è arrivata in casa due anni fa la mia gatta, Luna, è stato più complicato. Da “neonata” lei faceva i capricci e la prima notte in cui sono riuscita a dormire di nuovo sei ore di fila ho festeggiato!».

Quindi niente fratellino o sorellina per Luna?

«Non ci penso proprio, perché rischiare? Luna e io abbiamo un rapporto perfetto. Ha ispirato addirittura una puntata del cartone animato della serie “Lampadino e Caramella” che sarà trasmessa a fine anno o all’inizio del 2024 su Rai Yoyo».

La cosa più coraggiosa che ha fatto nella vita?

«Rinunciare a un lavoro da insegnante a tempo indeterminato per il mio primo contratto di tre mesi in Rai. A mio padre stava per venire un infarto... Ci vuole molto coraggio per seguire le proprie passioni».

Suo nipote diventerà giornalista come lei?

«Non credo, Edoardo ha 19 anni e studia Giurisprudenza per diventare magistrato».

Che zia è, lo vizia?

«Non lo vizio, anzi. Ma sono una zia che sa ascoltare. Ogni volta che mi scrive il messaggino “Disturbo se ti chiamo?” capisco che ha bisogno di confidarsi».