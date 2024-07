Enrico Papi: «Questa estate combatto il tempo e vado in “Tilt”»

Il conduttore ci presenta il suo nuovo game show al via il 21 luglio su Italia 1 Enrico Papi Giorgia Belfiore







«Cerco sempre di mostrare il lato più allegro e ironico di me. Come quando inviti gli amici a casa per cena: tiri fuori l’argenteria migliore e prepari il tuo piatto forte».

A parlare è Enrico Papi, volto storico della televisione italiana, che il 21 luglio torna in prima serata su Italia 1 con “Tilt - Tieni il tempo”, il nuovo game show pronto a stupirci. Con il conduttore non mancano mai divertimento, risate e, soprattutto, tanta buona musica. Ma i veri protagonisti sono i personaggi dello spettacolo (e non solo) che, divisi in due squadre, manche dopo manche, si sfidano a suon di giochi e attività a dir poco… “particolari”.

Com’è nato “Tilt”?

«Volevo tornare alla mia passione più grande, la musica, e aggiungere qualcosa in più: il gioco. Questo nuovo esilarante show unisce entrambe le cose».

Quale, tra i vari ospiti, l’ha colpita di più?

«Senza dubbio il Maestro Peppe Vessicchio, uno dei due capisquadra della prima puntata. Quando l’ho invitato, non pensavo che avrebbe accettato. Invece si è subito messo in gioco. Lo vedrete fare di tutto, senza risparmiarsi mai, e giocare come un ragazzino al luna park».

Chi se lo sarebbe mai aspettato!

«Lui è un vero professionista e questa ne è la dimostrazione. Mi sono piaciuti anche Rita Pavone, Elisabetta Canalis, Ciro Immobile e molti altri».

Com’è lo studio?

«Moderno, non c’è nulla di nostalgico. Al centro c’è un grande giradischi che, di volta in volta, decide quali sono le sfide che le due squadre dovranno affrontare».

E la musica?

«Il vero e proprio quiz musicale è alla fine. Nell’ultima sfida, i concorrenti mettono insieme le loro conoscenze e combattono contro il tempo che scorre, cercando di indovinare i titoli dei brani che ascolteranno».

Un po’ come accadeva a “Sarabanda”, il programma che ha condotto dal 1997 al 2005 (con un’edizione speciale nel 2017).

«La differenza è che qui si fa tutto insieme. L’unione fa la forza. Inoltre, si può giocare anche da casa».

In che modo?

«Trasmettiamo brani del panorama musicale passato e attuale: dai classici intramontabili alle hit più recenti. È un gioco perfetto per i telespettatori di ogni età».

Quindi da casa genitori e figli, insieme, possono sfidarsi a chi indovina prima le canzoni?

«Sì. Mi piace immaginare la famiglia al completo mentre gioca dal divano di casa, con un bel cocomero davanti da gustare».

Nella sua quotidianità, che ruolo ha la musica?

«La ascolto di continuo. Per me tutto è musica: dal rumore del mare al traffico della città».

I suoi artisti preferiti?

«Mi piace spaziare da Ennio Morricone a David Bowie, fino a Mahmood».

Anche in estate non si stacca mai da uno stereo o un paio di cuffie?

«Mai, nemmeno quando vado in spiaggia».

Cosa non può mancare sotto il suo ombrellone?

«Sicuramente non posso fare a meno della mia crema solare (ride)».

Niente racchettoni in spiaggia?

«Preferisco stare in acqua e godermi il mare. Poi non sto molto sdraiato sotto al sole. Sono più un pesce che una lucertola».

Passa sempre le vacanze con la sua famiglia?

«Ovvio, l’estate è sacra per noi. Mia figlia Rebecca, che vive a Los Angeles, in questi mesi viene a trovarmi. Sono contento dei nostri momenti di condivisione. Invece Iacopo (il secondogenito, di 16 anni, ndr) è ancora qui con me, in Italia».

Rebecca, tra l’altro, è nata poco dopo che lei ricevette il Telegatto per “Sarabanda”, nel 2000.

«Mi ricordo benissimo quella sera. Ero in contatto costante con mia moglie (Raffaella Schifino, ndr) perché la bambina poteva nascere da un momento all’altro. Così dedicai il premio proprio a lei».

Mi dica la verità, ce l’ha ancora in casa?

«Certamente!».

A consegnarglielo fu Raffaella Carrà, che l’anno successivo lei affiancò alla conduzione del Festival di Sanremo.

«Quando Raffa mi chiamò per propormelo pensavo che fosse uno scherzo. Invece era vero. È stato un onore immenso lavorare al suo fianco».

Quale ricordo ha della mitica Raffaella?

«Prima di andare in onda, si chiudeva in camerino isolandosi dal resto del mondo. Il mio, di camerino, invece è un viavai continuo. Quindi mi colpì moltissimo la sua concentrazione. Inoltre non leggeva il gobbo. Anch’io non lo faccio. Ecco, non sono l’unico “pazzo”»