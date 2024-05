Entrate con noi nella casa stellare di Valeria Marini

Ci accoglie nella sua dimora romana piena di luci, foto, specchi e tanti ricordi. E che si affaccia sulla mitica Piazza di Spagna Valeria Marini posa con Sua Maestà, uno dei suoi due gatti di razza persiana chinchilla Stefania Zizzari







Sul citofono del portoncino d’ingresso della casa di Valeria Marini a Piazza di Spagna il nome non c’è. In compenso ci sono delle stelline argentate incollate qua e là. Entri, le scale sono strette. Al terzo piano, su una porta bianca campeggia una brillante stella argentata con la scritta al centro: Valeria Marini. D’altronde stiamo entrando nella casa di una “star”. Valeria è la protagonista della prima puntata di “Mtv Cribs Italia”, il programma che va a curiosare nelle dimore dei personaggi famosi (la nuova stagione è in onda dal 26 maggio su Mtv, e dal 27 è disponibile su Paramount+). E ora apre anche a Sorrisi la porta della sua casa nel cuore di Roma.

A casa di Valeria Marini Una scala con i gradini di specchi «L’arredamento l’ho curato io. Ho scelto il pavimento in onice, pietra semipreziosa, che dà una grande energia. Questa casa è il mio cuore d’oro, ma sto pensando di alleggerirla un po’: ci sono elementi per arredarne dieci! Il fatto è che ogni oggetto è legato a un ricordo e io non riesco a separarmene» spiega. La particolare scala che porta al piano superiore «È una mia invenzione: i gradini hanno un’anima di cemento armato e sono rivestiti di specchi». Su ogni gradino c’è un angelo. «Io amo gli angeli, a casa mia non possono mancare» dice. Un appartamento nel cuore di Roma Valeria si affaccia alla finestra del salone. Si vede sullo sfondo la colonna dell’Immacolata di piazza Mignanelli. L’ingresso inconfondibile Si apre la porta dell’appartamento e a dare il benvenuto c’è il quadro con una Valeria Marini in versione Venere di Botticelli. Ritratto d’artista Un ritratto del pittore Alex Turco su una foto di David LaChapelle. Nel 2022 LaChapelle fotografò Valeria per un calendario per un’operazione di beneficenza. Sotto al ritratto, sono in bella mostra ampolle, diffusori di fragranze ed essenze. «A casa mia non manca mai il profumo alla vaniglia, il mio preferito» spiega. Un tacco non proprio a spillo Nella parte del salone opposta alle finestre c’è l’angolo guardaroba: a sinistra, i vestiti, a destra, dietro quelle ante satinate, ci sono le scarpe. «La poltrona a forma di scarpa me l’hanno regalata a un evento di cui ero madrina... è eccessiva? Forse sì!» ride. Una camera da mille e una notte Il letto di una diva? Non può che essere rotondo. «Ed è pure girevole!» sorride Valeria. «Quando spengo le luci, le stelline sul soffitto si illuminano come in un cielo stellato». Davanti al letto c’è la vasca. Tonda pure quella... In camera da letto c’è una delle due postazioni trucco di Valeria (l’altra è al piano superiore). La cosa curiosa è che utilizza solo sedie da set. Sopra al letto si vede uno schermo dove scorrono le immagini del video della sua canzone “Boom”. Al piano superiore La postazione trucco. «Il mobile accanto è decorato, con una tecnica di découpage, dalla pittrice Livia Tavallini, che qui ha utilizzato immagini di icone del cinema». Una passione «Le scarpe sono la mia passione. Ne ho circa 1.500 paia. Sono divise per colore: rosse, nere, oro e argento» spiega. Il tavolino degli affetti Sul tavolino in salone c’è il Bambino Gesù: «Sono molto credente, è il mio Presepe e lo lascio tutto l’anno». Poi le foto a cui tiene di più: «Il mio amore Renato Zero e poi la foto con Michael Jackson e Franco Zeffirelli: eravamo al “Pavarotti & Friends”».

Togliete le scarpe e lasciatele all’ingresso: a casa Marini si sta scalzi. inclusa la padrona di casa ovviamente. Entri, ti chini per togliere le scarpe, poi alzi gli occhi e, ad accoglierti, c’è un grande quadro che raffigura Valeria in versione Venere di Botticelli. È il primo di una serie di disegni, fotografie, ritratti di Valeria che, insieme a quelli di Marilyn Monroe, tappezzano le pareti, i mobili, le poltrone… sono decine e decine. Ci troviamo in una “star casa”, come la chiama lei. E allora c’è un tripudio di stelle in tutte le dimensioni e in tutte le fogge. Posacenere, candele, tappeti, lampade, piatti, soprammobili e persino le maniglie dei cassetti sono a forma di stella. E nel (piccolo) frigorifero di una star cosa c’è? Non ci crederete: collagene e creme di bellezza. Insieme con yogurt e chinotto. In questa casa fatta di luce, di oro, di specchi e di ricordi, ci sono tre cose che non mancano mai: «Il profumo alla vaniglia, il Presepe, che tengo tutto l’anno, e gli amici veri. Che sono pochi, ma sono quelli a cui voglio bene e sono sempre i benvenuti» spiega Valeria. «Vivo qui da sette anni, ho sempre desiderato abitare nel cuore di Roma. E se ti concentri su un sogno, prima o poi si realizza!». Prego, entrate.