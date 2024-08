Ernst Knam: «In estate solo frutta e tanto relax»

In attesa di tornare in tv con "Bake off" e "I fatti vostri", si racconta a Sorrisi Antonella Silvestri







Prima di tornare ad accendere i forni in tv Ernst Knam si sta godendo l’estate all’insegna del relax e del tempo libero insieme con la moglie Alessandra Mion, in arte Frau Knam, e con i figli Giorgio e Anna. «Questi mesi sono un momento sacro per me perché mi consentono di staccare un po’ la spina e di dedicarmi completamente alle persone care» ci rivela il maestro del cioccolato amato da tutta Italia. In attesa di rivederlo protagonista sul piccolo schermo (dal 6 settembre con "Bake Off Italia" su Real Time e dal 9 settembre nello studio di "I fatti vostri" su Rai2 con la rubrica "La dolceria") lo abbiamo incontrato per un’intervista esclusiva dove ci ha regalato un ritratto inedito di sé raccontandosi tra dolci passioni, famiglia e progetti futuri. E intanto, se volete rivedere le ultime stagioni di "Bake Off", potete farlo su Food Network ogni giovedì alle 13.50.

Ernst, anche se si sta riposando, cominciamo subito dal suo prossimo impegno. Tra le novità di "Bake Off Italia" c’è la presenza del maestro pasticciere Iginio Massari, superospite fisso della prova tecnica…

«Ottimo acquisto C’è bisogno di avere un giudice fisso sull’aspetto tecnico che metta un po’ di magone ai concorrenti (ride). Quando c’è Iginio, la gente ha paura…»

Torniamo all’estate: c’è un posto speciale dove ama andare in vacanza con la sua famiglia?

«A giugno e luglio vado ad Alassio (SV) dove ho comprato molti anni fa una casa: è un luogo che adoro. Ad agosto prediligo la montagna. Ho una casetta in Alta Badia (BZ). Sono solito perdermi in lunghe passeggiate. Quest’anno però le nostre vacanze sono diverse. Dal momento che mio figlio Giorgio, 13 anni, ha superato il provino da cantante al Teatro Sistina di Roma, sta seguendo un corso a Milano e gli sto facendo compagnia mentre mia moglie è con Anna, 12 anni, ad Albenga (SV)».

Cosa ama fare nel tempo libero?

«Per me il lavoro è solo divertimento e quindi occupa anche il mio tempo libero… ».

C’è un dolce estivo che ama particolarmente?

«Tutti i dolci freschi fatti bene. A giugno, luglio e agosto preferisco la frutta di stagione abbinata al cioccolato».

C’è un ricordo della sua infanzia legato all’estate che le piace custodire?

«Eravamo cinque figli e quando i nostri genitori andavano via, organizzavamo le feste in piscina con gli amici. I nostri vicini di casa ci spiavano con il binocolo per poi riferire tutto a mamma e papà...».

A settembre ricomincia anche "La dolceria". Com’è lavorare con la propria moglie?

«O sei fortunato oppure ti va malissimo (ride). Io sono privilegiato perché entrambi rispettiamo i nostri spazi. Ogni tanto è opportuno fare un passo indietro e lasciare la luce all’altro. La coppia in tv funziona se risulta interessante. Io e Alessandra siamo come Sandra Mondaini e Raimondo Vianello insomma… (sorride)».

Ha altri progetti a cui si sta dedicando?

«Dopo 12 anni, a settembre ricomincerò a girare, per Food Network, "Il re del cioccolato". Non vedo l’ora…».