“Euro 2020”, gli Europei di calcio su Sky

Antonio de Felice







Ci aspetta un mese di grande calcio su Sky con Euro 2020, in programma dall’11 giugno all’11 luglio. In diretta saranno trasmesse tutte le 51 partite previste, anche nel formato ad altissima definizione 4K (per chi riceve il segnale via satellite), che potranno essere seguite su SkyGo e in streaming sulla piattaforma Now.

Una copertura quotidiana per la più importante manifestazione continentale che comincia alle 8 del mattino con Euromix, per rivedere il meglio della giornata precedente, e finisce alle 23.45 con Calciomercato – L’originale, per dare un occhio alla situazione di mercato dei giocatori presenti al torneo, ma non mancherà l’informazione continua anche su Sky Sport 24.

In occasione di Euro 2020, Sky ha realizzato un nuovo studio centrale a Milano, uno spazio panoramico sul Pincio, uno dei colli più romantici e suggestivi di Roma, una postazione fissa dalla sede di Casa Azzurri nella capitale e un corner con vista su Wembley a Londra, dove si giocheranno le semifinali e la finale. Tanti i volti di Sky del mondo del calcio che prenderanno parte all’evento con i vari talk in studio previsti nell’arco della giornata che fanno già parte del palinsesto sportivo.

Per le tre partite dell’Italia della fase a gironi (Turchia-Italia l’11 giugno alle ore 21, Italia-Svizzera il 16 giugno alle ore 21 e Italia-Galles il 20 giugno alle ore 18) è prevista una programmazione speciale mentre le telecronache “azzurre” saranno affidate alla collaudata coppia Fabio Caressa-Beppe Bergomi. E su Sky la colonna sonora di Euro 2020 è stata affidata all’artista salentina Alessandra Amoroso che ha realizzato una versione dedicata del suo ultimo successo “Sorriso grande”.

Un brano carico di energia, un augurio per tutti noi che vogliamo tornare a vivere insieme. E un primo passo arriva anche dalla presenza del pubblico a Euro 2020 negli 11 stadi (mai successo nei 60 anni di storia degli europei), tra i quali proprio Roma dove cresce l’attesa di rivedere dopo cinque anni in campo la nostra Nazionale.