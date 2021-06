Euro2020: le partite del weekend

Sabato sera Belgio-Russia e lunedì 14 tocca alla Spagna, senza Busquets e Llorente Euro 2021 Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Dopo il vittorioso esordio della nostra Nazionale contro la Turchia, l'Europeo prosegue sulla Rai, durante il weekend e lunedì 14, con altre cinque partite in diretta. Sabato 12 giugno, dopo il quotidiano appuntamento con Simona Rolandi e Dribbling, su Rai2, alle 13.30, saranno due le partite proposte in diretta su Rai1: quella che chiuderà il primo turno del girone dell’Italia, Galles-Svizzera, in programma alle 15, con la presentazione affidata a Sabrina Gandolfi e Luca Toni e la telecronaca di Dario Di Gennaro e Andrea Agostinelli e Belgio-Russia, in prima serata, con lo studio introduttivo di Paola Ferrari, con Milena Bertolini e Marco Tardelli, e il racconto di Fabrizio Tumbarello e Katia Serra, per l’esordio di uno dei protagonisti più attesi, Romelu Lukaku, alla guida dei Diavoli Rossi, la squadra al comando del ranking mondiale.

Domenica 13, invece, toccherà a Inghilterra-Croazia, nel pomeriggio, con Luca De Capitani e Manuel Pasqual e Olanda-Ucraina, alle 21, con Giacomo Capuano e Bruno Giordano, entrambe precedute, nella stessa formula del giorno prima, dagli studi di presentazione, in onda dalla terrazza dell'auditorium Rai del Foro Italico.

Lunedì 14, infine, un altro esordio, quello della Spagna di Luis Enrique, che tra problemi di condizione e rinunce forzate causa Covid affronta la Svezia, priva a sua volta del totem Ibrahimoviç: il racconto sarà affidato a Dario Di Gennaro e Andrea Agostinelli.