Eurovision 2022, la seconda semifinale: i 10 finalisti

Il secondo verdetto su Raiuno è arrivato. Li rivedremo nella finale del 14 maggio Alessandro Alicandri







Nella serata del 12 maggio qui dal Pala Alpitour di Torino, ecco i secondi 10 Paesi finalisti che passano il turno e arrivano in finale. Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika li hanno annunciati su Raiuno nel secondo appuntamento con l'Eurovision Song Contest 2022.

Belgio: Jérémie Makiese – Miss You

Repubblica Ceca: We Are Domi – Lights Off

Azerbaijan: Nadir Rustamli – Fade To Black

Polonia: Ochman – River

Finlandia: The Rasmus – Jezebel

Estonia: Stefan – Hope

Australia: Sheldon Riley – Not The Same

Svezia: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

Romania: WRS – Llámame

Serbia: Konstrakta – In Corpore Sano