Eurovision 2024, Joost Klein dei Paesi Bassi è stato squalificato dalla gara

Joost Klein non parteciperà alla finale di Eurovision 2024. L'Ebu ha infatti confermato che il cantante dei Paesi Bassi è al centro di un'indagine dopo la denuncia di una persona di sesso femminile che fa parte della produzione. Nessun altro Paese è stato coinvolto. L'incidente sarebbe avvenuto dopo la seconda semifinale, giovedì notte. «Con un processo legale in corso non sarebbe conveniente che rimanesse in gara» hanno dichiarato dall'Ebu.

La tv pubblica olandese ha risposto: «Prendiamo nota della squalifica ma la troviamo sproporzionata e siamo scioccati dalla decisione. Siamo profondamente rammaricati e torneremo a parlarne».