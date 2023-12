Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti festeggiano 30 edizioni a “Striscia”

«Insieme abbiamo condotto ben 2.629 puntate. Arriviamo a 10mila e...aspettiamo il Tapiro» Ezio Greggio e Enzo Iachetti Credit: © Niccolò Cambi/Massimo Sestini Solange Savagnone







Segnatevi in agenda l’11 dicembre. Alla guida di “Striscia la notizia” su Canale 5 torna infatti per la 30a edizione di fila la coppia formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Un traguardo importante, che scatena le battute dissacranti dei due conduttori.

Diamo i numeri: 30 edizioni e 2.629 puntate insieme. Sono cifre che fanno una certa impressione...

Ezio: «Da decano dico che per adesso sono ancora poche. L’intenzione è di arrivare ad almeno 10 mila».

Enzo: «L’obiettivo va dalle 8 alle 10 mila, come i passi che si contano sul telefonino».

Greggio, se le chiedessi di inventare un nuovo tormentone per l’occasione?

Ezio: «Non lo so, e comunque non lo anticiperei mai».

Enzo: «Li coniamo al momento, non ci ragioniamo, sono improvvisazioni».

Antonio Ricci vi darà un “premio di produzione” per festeggiare?

Ezio: «Come no! Il premio ce l’ha dato tempo fa ad Albenga (SV): la prestigiosissima fionda di legno. La cosa più divertente è che dovevamo stare 45 minuti, ma la cerimonia è durata due ore e mezza, in estate, senza aria condizionata. Un caldo micidiale».

Enzo: «È una bella cosa. È un premio che danno soltanto lì. Hanno una sede dove ci saranno migliaia di fionde provenienti da tutto il mondo, una sorta di museo. La motivazione con cui ci hanno premiato è che anche noi a “Striscia” tiriamo sassate».

Non vi daranno nemmeno un Tapiro “ad honorem”?

Ezio: «Quelli arriveranno sicuramente. Di Tapiri ce ne sono tanti a disposizione, finirà che ne rubiamo qualcuno, visto che il produttore li centellina. È diventato “ligure”, quindi avaro, pure lui (ride)».

Enzo: «Io preferirei altri cinque anni di contratto! Di Tapiri “ufficiali” finora non ne abbiamo ricevuti, anche se me lo aspetto prima o poi. Devi stare attento a come ti muovi perché Ricci vede e sente tutto».

A questo punto, chiedete voi che cosa vorreste ricevere...

Ezio: «Per i 35 anni di “Striscia” e le 30 edizioni con il mio socio vorrei venisse ripristinata la cena aziendale annuale, che è stata sospesa per questioni di budget. C’è infatti la diceria che noi due beviamo soltanto roba buona».

Enzo: «Più che altro costosa! Per questo l’hanno sospesa».

Nel corso della vostra conduzione sul bancone di “Striscia” si sono alternate 28 Veline. Chi rivorreste per una rimpatriata memorabile?

Ezio: «Le vorrei tutte assieme. Quando le rincontriamo, se le riconosciamo le salutiamo con grande trasporto».

Enzo: «No comment».

Vi lusinga o vi spaventa essere ormai una delle poche certezze che ci sono rimaste?

Ezio: «Per me è motivo di grande orgoglio. Siamo felici di tornare e sapere che la gente ci aspetta con affetto e l’azienda crede sempre in noi».

Enzo: «Anche per me. Dico che è un privilegio stare su quel bancone, vorrebbero farlo tutti ma non è così semplice, soprattutto battere me ed Ezio come esperienza, simpatia e intesa».

Per la 24a volta di fila condurrete la puntata del 25 dicembre. A noi potete confessarlo: aspirate a prendere il posto di Babbo Natale?

Ezio: «Siamo due uomini per tutte le stagioni. Come la giacca doppiopetto che sta bene su tutto. E poi il periodo delle Feste è l’occasione per poter andare ogni sera a cena da Enzino».

Enzo: «Ho cambiato casa! Non è più a Milano e ho fatto cancellare il posto su Google Maps, così non lo troverai mai».

Che cosa rappresentate l’uno per l’altro?

Ezio: «Enzo è più che un fratello, è una sorella! Da quando ci siamo conosciuti non c’è stato un giorno in cui non gli abbia scritto, l’abbia pensato o gli abbia lasciato il conto da pagare al ristorante...».

Enzo: «Davvero pensa che risponda seriamente? Ma questo è quello che amo in lui!».

Ora finite questa frase: senza di lui la mia vita sarebbe stata…

Ezio: «Avrei 200 termini da usare, però se devo sceglierne uno dico che sarebbe stata meno divertente».

Enzo: «Volevo dirlo io! Se non ci fosse stato, lo avrei comunque inventato: non posso stare una vita senza di lui».

Mi raccontate un’abitudine dell’altro che la gente non conosce?

Ezio: «Pochi lo sanno, ma Enzo quando è negli studi di “Striscia” (non so come abbia fatto a procurarsele) ha la copia della chiave del bagno di Antonio Ricci e lo usa di nascosto».

Enzo: «Dire sempre stupidaggini come quest’ultima! Non c’è verso che sia serio».

Un pregio che vi “invidiate”?

Ezio: «Tantissimi, lui ne ha molti più di me. È una persona di una bontà e di una dolcezza rare. Vorrei andare con lui ad Assisi. Sono convinto che se si mettesse a camminare tra i boschi e uscisse un lupo, riuscirebbe ad ammansirlo. È un po’ come San Francesco».

Enzo: «Ne ha tanti anche lui. Il più grande è la capacità, qualsiasi difficoltà capiti durante la trasmissione, di non rifare nulla. Non ci fermiamo mai se non per qualche problema tecnico. Potremmo andare avanti per due ore».

Quest’anno “Striscia” festeggia 35 anni. Qual è il regalo giusto?

Ezio: «Il regalo più bello è che dopo 35 anni continui a essere in onda e amata dal pubblico. Ogni sera sorprende i telespettatori e anche noi che ci lavoriamo. La forza del programma è un regalo importantissimo. È sempre dalla parte della gente e non guarda in faccia a nessuno».

Enzo: «Una promessa: faremo un grande sforzo per festeggiare anche i 40 anni. Visto che si diventa vecchi dopo i 75 e io ne ho 71, sono perfetto: il mio primo anno di vecchiaia corrisponde al 40° di “Striscia”».

La piazzetta antistante lo studio è stata dedicata a Gianfranco D’Angelo. Che ricordo avete di lui?

Ezio: «È stata una lunga storia di amicizia e di lavoro. Prima a “La sberla”, poi con “Drive in”, il primo anno di “Striscia”... Sono sempre in contatto con le figlie, lui è una pietra miliare del cabaret. Era una persona meravigliosa, sono felice di questo gesto».

Enzo: «L’ho sempre ammirato, anche se Ezio l’ha conosciuto più di me. Era un grande artista, sia in televisione sia in teatro. Mi meravigliava che ogni volta che faceva una replica i teatri fossero sempre pieni, vuol dire che la gente lo amava».

E voi per cosa vorreste essere ricordati, traguardi a parte?

Enzo: «Chiedicelo dopo gli 87 anni».

Ezio: «Se ti riconosciamo, te lo diciamo. Intanto, faccio gli scongiuri...».