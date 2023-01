Ezio Greggio: «Non resisto a fare scherzi, c’è cascato persino Iacchetti…»

Lo storico conduttore di "Striscia la notizia" ha scritto un libro dove racconta la sua vita a suon di battute, risate e tanta televisione Antonella Silvestri







Signor Ezio, ma che bello incontrarla dal vivo». Questa non è una frase di circostanza ma un saluto gentile che mi viene naturale ogni volta che devo intervistare Ezio Greggio. L’occasione è l’uscita del suo nuovo libro “N°1. Una vita di avventure, incontri, scherzi e risate” (edito da Solferino). «È lei il numero uno per l’ironia, le battute, le risate» gli dico subito senza tanti panegirici. «Ah no» mi interrompe lui «di principe della risata ce n’è solo uno ed è Totò. Sa cosa faccio ogni volta che sono a Napoli? Vado a portargli un mazzo di fiori, mentre un altro lo dedico a Peppino De Filippo. Amo Napoli e i napoletani amano me. Nei ristoranti non riesco mai a pagare. “Dottò, ma quale conto vuole?! Ma mi faccia il piacere” mi rispondono. Oltre al caffè, anche la pizza pagata!».

Lei è nato nel 1954, lo stesso anno della tv. Nella data un destino.

«Pur frequentandola da 45 anni, non l’ho mai sposata. Faccio la televisione che amo e che è parente del varietà. Mi hanno proposto di condurre tanti programmi, dai reality ai quiz, ma mi caccerebbero subito. Non sono nelle mie corde».

Lei è stato protagonista di due programmi che hanno rivoluzionato la tv italiana: “Drive in” e “Striscia la notizia”. Un bel primato...

«Entrambe grandissime esperienze. Nonostante “Drive in” sia finito nel 1988, ancora oggi la gente ricorda i personaggi e le battute del programma. E ho trascorso 35 anni, quindi più di metà della mia vita, dietro al bancone di “Striscia”, che è diventata una pietra miliare della tv italiana perché non ha riverenza nei confronti di nessuno».

E questa televisione lei l’ha raccontata nel libro, attraverso gli scherzi. A “Drive in” è legata la sua amicizia con Gianfranco D’Angelo. Ma quante ne avete fatte insieme?

«Io e Gianfranco amavamo fare gli scherzi telefonici soprattutto ai portieri degli alberghi per animare le loro notti noiose. Una volta erano le 3 del mattino e con voce camuffata Gianfranco telefonò al portiere di turno, una bravissima persona di origini venete. “Buonasera vorrei comprare un appartamento. Mi può dire i prezzi?”. Dall’altra parte: “Questo è un residence, noi affittiamo”. Gianfranco insistette parlando di mutui, di tassi convenienti e chiedendogli consigli su come cambiare le piastrelle della cucina. Il portiere, infastidito, rispose: “Non so nulla. Chiami domattina per parlare con la direttrice”. Dopo un po’ telefonai io: “Buonasera, vorrei avvertirla che il camion con i mobili dell’appartamento che ho comprato sarà lì fra un’ora”. Dall’altra parte del cavo: “Ma cosa dice? Questo è un residence”. Io con voce seccata ribadii a voce alta che avevo già firmato il contratto e versato la caparra aggiungendo che l’indomani sarei arrivato con moglie e figli. Il portiere attaccò di nuovo. La mattina successiva, il poverino riferì tutto alla direttrice che lo mandò letteralmente a quel paese raccomandandogli di bere meno grappa... Poi ci fu quella volta in cui con Antonio Ricci organizzammo uno scherzo a Enrico Beruschi, mio grande amico».

Ci racconti...

«Beruschi aveva paura dei cani. Con Ricci prendemmo un cane bastardino simpaticissimo che viveva nel cortile degli studi e lo nascondemmo dentro la doccia del camerino di Beruschi. Al suo arrivo, chiudemmo la porta a chiave dietro alle sue spalle e iniziammo a martellarla di pugni. Il bastardino, richiamato da quel fracasso, saltò fuori dalla doccia abbaiando come un forsennato. Beruschi cominciò a scappare per la stanza urlando con tutta la forza: “Aiuto!”. Non potendo uscire dalla porta che noi avevamo blindato, si rifugiò dentro un armadio a muro. Era stravolto. In quelle occasioni in cui la paura prendeva il sopravvento per alcuni minuti, si ritrovava non più con la bocca storta, ma perfetta come dopo un intervento di chirurgia estetica».

Vi divertite allo stesso modo anche a “Striscia”?

«Il malcapitato è stato Enzino Iacchetti. Lui non credeva che Ricci gli avesse proposto di condurre il programma e mandò me a Roma per parlargli. Per tutto il tempo Enzino pensava di stare su “Scherzi a parte”. Fermava i furgoncini per strada immaginando che ci fossero telecamere nascoste. Il giorno della messa in onda, lui arrivò puntuale e io in ritardo: era ancora convinto che lo stessimo prendendo in giro. Andammo in onda in diretta. Finita la puntata, corse in camerino ad abbracciarmi: “Adesso ci credo” mi disse. “Ho sentito mia mamma e mi ha confermato di avermi visto in tv!”».

Ma a lei hanno mai fatto uno scherzo?

«La verità è che io sono cresciuto in una famiglia dove la burla era di casa. Mi dovevo guardare le spalle dai miei genitori e dai fratelli di mia madre che erano terribili».

Però sappiamo che qualcuno in America gliel’ha fatta grossa...

«Mel Brooks e la moglie Anne Bancroft mi invitarono nella loro casa. Mentre sorseggiavo un drink, dalla parte opposta del salone ci giunse la voce di Mel che stava cantando dal vivo una famosa canzone di Perry Como. Mi stupì non tanto la voce (lui era bravo) ma la sua esibizione al pianoforte. Guardai Anne. Si era appoggiata al bancone del bar mentre mi teneva una mano sul braccio per tenermi stretto con sé e io ero imbarazzato. Con una scusa mi liberai e, avvicinandomi a Mel, notai che i tasti sul pianoforte si muovevano da soli. Fingeva di suonare!».

E l’ha mai fatto uno scherzo ai giornalisti?

«Sì. Durante una passata edizione del mio “Montecarlo Film Festival”, una coppia di anziani, marito e moglie, pur di entrare, si spacciarono per giornalisti presentandosi con una videocamera che sembrava un citofono. Iniziò l’intervista: alla domanda sugli ospiti di quella sera, io risposi cosa avevo mangiato a cena la sera prima. Continuarono a farmi domande sul festival mentre io parlavo di sport e di cucina. Mi guardavano e annuivano, come se niente fosse (ride)!».