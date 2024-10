Fabio Caressa e Benedetta Parodi: «Andiamo d’accordo proprio come… “Calcio e pepe”»

Non solo ricette e telecronache sportive: hanno scritto un libro per raccontare il loro amore Paolo Fiorelli







Dal calcio alla cucina il passo è breve. Lo dimostra il simpatico titolo di un libro, “Calcio e pepe”, dove Fabio Caressa, storico giornalista sportivo di Sky, e Benedetta Parodi, volto di “Bake off” e non solo, raccontano la loro lunga storia d’amore e inevitabilmente parlano anche delle loro grandi passioni: le ricette e lo sport.

Come avete scritto questo libro?

Benedetta: «L’idea di lavorare affiancati è subito caduta, come quando proviamo a cucinare insieme. Allora ho cominciato io a mettere giù il primo ricordo, poi lui ha scritto il suo... e siamo andati avanti così».

Fabio: «È stato un po’ come lasciarci i bigliettini sul frigo».

Avete scoperto qualcosa che non vi aspettavate, scrivendo?

Benedetta: «Sì, per esempio che lui mi ha fatto la proposta di matrimonio su un aereo. E chi se lo ricordava!».

Ma è vero, Benedetta, che all’inizio lo invitava solo a bere camomille?

Benedetta: «Il primo anno mi corteggiava molto e ogni tanto io dicevo: “Dai, guardiamoci un film a casa mia”. Chissà cosa si immaginava... Invece io volevo proprio guardare il film. Bevendo camomilla».

Fabio: «Io restavo basito. E mi innamoravo sempre di più».

Ma come se la cava Benedetta con il calcio e negli sport? E Fabio ai fornelli?

Benedetta: «Amo sciare e ho giocato a tennis da ragazza. Quanto a Fabio in cucina, è molto bravo!».

Fabio: «Io passo la vita giocando: o parlo di giochi o li faccio. E voglio vincere. Benedetta invece non sa cosa sia lo spirito agonistico: comincia a giocare e poi si annoia. Ai fornelli me la cavo, ma lei mi sorveglia: “Hai messo il sale? Guarda che si sta bruciacchiando”. È un po’ esasperante. Ma tanto il 95% delle volte cucina lei».

Benedetta, allora se c’è una partita cosa cucina per Fabio?

Benedetta: «Di solito, se c’è una partita non c’è Fabio».

Fabio: «Ma in quei casi prepara tanti stuzzichini, ottimi davanti alla tv».

E con i figli come va?

Benedetta: «Ci dividiamo bene le parti: io permissiva, lui severo».

Fabio: «Lei è la confidente, soprattutto con Eleonora e Matilde, le due ragazze. Io condivido solo il calcio con Diego. Ma se si parla di moda, che gli piace molto, anche lui va da Bene!».

Il più romantico chi è?

Benedetta: «Lui, ma solo perché è impossibile esserlo meno di me».

Fabio: «Io. Mi commuovo facilmente».

E il più chiacchierone?

Benedetta: «Fabio. Gli piace proprio parlare. È talmente curioso che comincia con le domande e poi non la finisce più».

Fabio: «Nelle cene ho anche l’ansia di non annoiare e quindi parto col repertorio degli aneddoti. E subito sento che lei, che li ha sentiti cento volte, mormora: “Che barba...”».

Fate un esempio.

«A Tele+, dove ci siamo conosciuti, Aldo Biscardi dominava la redazione da un terrazzino. Gli bastò vedere un mio sguardo per gridarmi dall’alto: “E bravo Fabio, ti piace la Parodina, eh?”».

Ultima curiosità: Fabio, lei si guarda tutti i programmi di Benedetta?

Fabio: «Tutti, al 100%. A volte azzardo anche suggerimenti sul trucco o sul tono di voce. E lei lo fa con me: per esempio, mi ha fatto notare che la prima volta a “Striscia la notizia” (con la figlia Eleonora conduce la rubrica “Gli Oscar dei Caressas”, ndr) ero un po’ sopra le righe. Sono consigli preziosi».

E lei, Benedetta, si guarda tutte le telecronache di Fabio?

Benedetta: «Neanche una! Non mi piace il calcio e lui lo sa. Il campo dove ci incontriamo è un altro. Magari è questo il segreto».

Fabio: «Una situazione classica? Sono con Beppe (Bergomi, suo partner durante le telecronache, ndr) e mi preparo a commentare una partita, quando squilla il telefono. È Benedetta che dice: “Ma dove sei finito? Arrivi per cena o no? Che faccio, ti aspetto?”».