Fabio Caressa e l’esperienza agli Europei 2024

Anche se l’Italia è stata eliminata, con Beppe Bergomi fa la telecronaca della finale Solange Savagnone







Il 14 luglio si concluderanno gli Europei di calcio. E anche se l’Italia è stata eliminata agli ottavi dalla Svizzera, per Fabio Caressa l’avventura continua su Sky, dove con Beppe Bergomi farà anche la telecronaca della finalissima.

Fabio, come sta andando questa esperienza?

«Come al solito la vivo con grande emozione. Quando si seguono manifestazioni importanti come questa ci sono due cose che ritrovo sempre: l’emozione, appunto, e la soddisfazione di vedere come a Sky continuiamo a fare lavoro di squadra, come uno spogliatoio».

Il momento più bello che si porterà a casa da questi Europei?

«Sicuramente il gol all’ultimo secondo di Zaccagni, malgrado il mio colpo di tosse. Anche a costo di “sputare una tonsilla” dai il massimo di quello che hai emotivamente, ed è una cosa apprezzata. Cerco sempre di essere preparato, di studiare e di mantenere l'entusiasmo».

Come riesce a non perderlo mai?

«È un doppio entusiasmo: da un lato mi piace lo sport, e il calcio in particolare, ma è anche la felicità di

raccontare la partita e di condividere le emozioni, che con il passare del tempo mi risulta sempre più

naturale, ho sempre meno sovrastrutture».

Invece il ricordo più brutto, a parte l’eliminazione dell’Italia?

«Mi ha colpito vedere un grande numero di tossici per la strada, in tutte le città in cui sono stato, ma in

particolare a Essen. Mi auguro che si faccia qualcosa e che il Fentanyl (la cosiddetta “droga degli zombie”, ndr) non arrivi anche da noi. È un allarme serio ed è un problema molto visibile rispetto a quello cui siamo abituati».

Ha fatto avanti e indietro con la Germania?

«Sì perché è vicina. Siamo stati a Essen, Dortmund e Berlino, che è sempre una città meravigliosa, la adoro. È allo stesso tempo classica e modernissima. La conosco bene, l’ho girata tante volte».

Come si prepara prima di una partita?

«Mi preparo ancora di più di quanto facessi prima, perché adesso con internet le persone hanno più facilità a documentarsi e per dare qualcosa in più, la mia preparazione deve essere superiore. Per una partita studio dalle 30 ore in su. Devo essere sicuro di sapere vita, morte e miracoli di chi scende in campo. Ora che le tv sono grandi, poi, non ti puoi permettere di sbagliare il nome di un giocatore, li studio come fossero le tabelline».

Ecco appunto come fa a memorizzare e a pronunciare nel modo corretto i nomi dei giocatori stranieri?

«Per le pronunce ci sono dei siti specializzati e quelle che non trovi le chiedi ai giornalisti della nazione che devi seguire. Fai le prove per vedere come mettere gli accenti, mentre la parte di studio, che invecchiando faccio ancora di più, è l’abbinata nomi e numeri. Mentre vado allo stadio in auto li ripeto in continuazione a Bergomi».

Imprevisti durante la diretta ne sono accaduti?

«A Berlino, nell’ultima partita della Nazionale, la postazione era molto alta, c’era un gioco di luce

particolare per cui la linea laterale opposta non era tanto facile vederla, ma sempre meglio della finale dei Mondiali del 2006 dove c’era un palo davanti! In questi casi segui la partita guardando la tv».

Durante la diretta cosa accade che non vediamo?

«Noi abbiamo un rito prima di iniziare. Arriviamo in postazione che io e Beppe abbiamo parlato di tutto, poi gli leggo l’intro per vedere se gli piace e dopo rimaniamo in silenzio per concentrarci, poi ci abbracciamo, ci diamo il 5, ci carichiamo e partiamo. Con lui non abbiamo bisogno di guardarci, sono 25 anni che lavoriamo assieme, ci conosciamo a memoria, c’è un rapporto più che fraterno. Non ho mai discusso una volta con lui ed è stranissimo. Non ci vediamo tanto fuori, ma tantissimo al lavoro, capita di uscire a cena ma non siamo assidui. Però è un’amicizia molto profonda, lui è quello che sa più cose della mia vita e credo anche io della sua. Quando siamo in queste manifestazioni, stiamo tutto il giorno appiccicati, non ci molliamo mai».

Parenti e amici le mandano messaggi durante la telecronaca?

«Faccio una selezione, alcuni colleghi mi mandano delle notizie e gli analisti delle statistiche, abbiamo il

coordinamento in cuffia precisissimo in Sky. Mi danno grande sicurezza».

Durante la pausa tra il primo e il secondo tempo, cosa fate?

«Si va in bagno per resistere durante gli eventuali supplementari e rigori, ma spesso ci sono file orribili perché i bagni sono aperti a tutti».

Finita la partita?

«La telecronaca stanca fisicamente, ti svuota emotivamente, quindi in genere ci prendiamo cinque minuti e restiamo in postazione per recuperare, poi andiamo a cena se abbiamo finito. Se no si scende a bordo campo per il commento».

C’è rivalità con gli altri colleghi, italiani e non?

«C’è amicizia e solidarietà, ognuno fa il suo lavoro. Con Alberto (Rimedio, cronista della Rai, ndr) quando

abbiamo vinto ci siamo abbracciati e abbiamo esultato assieme».

Dopo la partita chiama a casa?

«Il primo che sento dopo le partite è papà, che è sempre obiettivo. Se qualcosa non gli è piaciuta me lo dice ed è molto utile per migliorare, se però mi dice che è andata molto bene vuol dire che è andata proprio così. Poi chiamo mio figlio Dido, che era lì con me allo stadio quando abbiamo giocato contro l’Albania. E poi mio fratello Maurizio. Infine sento Bene (sua moglie, Benedetta Parodi, ndr) che è molto interessata a sapere come sto io più che a dirmi come è andata. Insomma, c’è grande partecipazione familiare, sanno che sento moltissimo questi eventi. Sono stressato prima che inizino, sento la responsabilità del brand che ti fa lavorare e di non sbagliare».

Capita di commettere errori?

«Se succede in partite così importanti pesa, ma per ora non ho sbagliato tantissimo. L’errore può capitare ma è inaccettabile, ti devi preparare al massimo e devi avere tutto sotto controllo. Se capita un errore ti risenti la partita e cerchi di capire perché lo hai fatto in modo da non ripeterlo».

Fra i suoi figli Matilde, Eleonora e Diego, qualcuno potrebbe seguire le sue orme?

«Se a Diego piacerà potrà provarci, se vuole. Un genitore deve seguire le passioni e le inclinazioni dei figli e facilitarli, lui ora segue molto lo sport. Venendo con me in trasferta si è accorto che è un bel lavoro il mio, ma ha 15 anni e tutto il tempo per capire cosa vuole fare da grande. Se poi vorrà fare questo mestiere, allora il giorno prima che lui inizi io smetterò».