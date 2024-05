Fabio Fazio fa il bilancio della prima stagione di “Che tempo che fa”

Sul Nove ha concluso il 12 maggio una stagione di ascolti record con una media di oltre 2 milioni di spettatori e il 10,5% di share Giusy Cascio







Che trionfo, “Che tempo che fa”. Fabio Fazio sul Nove ha concluso il 12 maggio una stagione di ascolti record con una media di oltre 2 milioni di spettatori e il 10,5 percento di share: il migliore programma di sempre nella storia del gruppo Warner Bros. Discovery in Italia.

Fazio, siamo stati i primi a ottobre a dedicarle una copertina per il suo passaggio al Nove. E ora siamo i primi a intervistarla per fare un bilancio. Sorrisi porta bene?

«Non c’è dubbio: sì, da tutta la vita!».

Si aspettava un tale successo?

«Naturalmente no, non era nemmeno preventivabile: è stata una sorpresa bellissima, perché il pubblico ci ha seguito con grande affetto e stima. Questa rete, giovane e in crescita, ha dimostrato di essere contemporanea. Si respirano entusiasmo, vitalità e una sana leggerezza: ne siamo piacevolmente “contagiati”. E ringrazio per la fiducia il gruppo Warner Bros. Discovery, il managing director Alessandro Araimo e la direttrice dei contenuti Laura Carafoli».

Sul Nove ha funzionato tutto secondo i suoi piani?

«Oltre la più rosea delle previsioni e l’impensato degli auspici. Poi, più che lo share, per me contano “le teste”: siamo stati per 26 puntate ogni domenica sul podio dei tre programmi più visti».

Nonché il programma più commentato sui social, dove in soli nove mesi siete passati da zero (visto l’azzeramento del bagaglio precedente dell’epoca Rai) a 1 milione e mezzo di follower. Quali sono stati i momenti del nuovo ciclo di cui va più orgoglioso?

«Abbiamo conversato con papa Francesco e col Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres. Abbiamo avuto in collegamento il campione di tennis Jannik Sinner, il regista Martin Scorsese, l’attrice Zendaya. E un ultimo pensiero lo voglio dedicare a Franco Di Mare, che mi ha dato una grande lezione di vita e di amicizia. Ci sono state tante sfaccettature, in un programma durato più di cinque ore, coprendo dall’access prime time alla terza serata, con il Tavolo».

Per reggere la fatica avrà preso degli integratori.

«Non ne prendo. Mi salvo perché faccio una vita monastica dove gli eccessi sono banditi».

L’ultima domenica, tra gli altri, ha ospitato Paola Cortellesi, protagonista al cinema con il film “C’è ancora domani”, e la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Il punto di vista femminile per lei è molto importante?

«Lo sguardo femminile sulla società è più saggio, più acuto. Mentre quello maschile è più impulsivo. Sono felice perché nella mia squadra sono circondato da donne, dalla capo autrice alla responsabile del casting, fino alla caporedattrice. Nel cast ci sono tante donne: Filippa Lagerback, Simona Ventura, Mara Maionchi... E al mio fianco c’è sempre Luciana Littizzetto, un’amica vera. In ogni puntata fa un vero e proprio “editoriale”, umoristico e brillante, con cui legge con intelligenza e ironia l’attualità».

E sua moglie Gioia? Le dà consigli professionali?

«Adesso mia moglie è proprio qui accanto a me, quindi lo posso dire: lei è molto critica sulla tv. Se fossi nell’Auditel, non la prenderei come campione statistico perché spesso dice: “Ma chi la può guardare, questa cosa?” (ride). Al di là dello scherzo, però, Gioia è un pilastro nella mia vita».

Nella prossima edizione cambierà qualcosina e arricchirà il cast?

«Non è una cosa che si può stabilire a tavolino. Bisogna “sentire” cosa cambia nel mondo che ci circonda e fare piccoli aggiustamenti, senza andare a intaccare la continuità, la tradizione. Per esempio, quest’anno abbiamo chiamato Ornella Vanoni, che ci ha regalato tanti momenti di libertà con la sua spensierata “follia”. E so già che l’anno prossimo avremo spesso come ospite Edoardo Prati, giovanissimo influencer culturale che ci fa appassionare di letteratura greca e latina».

In autunno sul Nove arriverà anche Amadeus. State preparando qualche sorpresa insieme?

«Ci siamo sentiti, ma bisogna rispettare e onorare il suo contratto in corso con la Rai. Siamo solo all’inizio: io ho altri tre anni davanti, lui quattro. E, ripeto, l’entusiasmo c’è».

Ma uno show in stile “Anima mia” con Ama lo farebbe?

«Di programmi ispirati ad “Anima mia” ne ho visti già tanti. Bisogna assolutamente fare cose nuove».

Idee che le frullano in testa?

«Fin troppe! A volte penso di scrivere una sitcom, altre un nuovo show musicale. Succede quando ci si avvicina all’anzianità e ci si fa prendere dalla frenesia. Poi arriva il mal di schiena a ricordarti che devi rallentare…».

Tra i programmi del Nove lei ha una passione per “Cash or trash”. In camerino ha qualche oggetto da collezione che potrebbe avere un valore notevole per i mercanti?

«Sì, la bandiera della Sampdoria firmata da Vialli e Mancini, ma non la metterei all’asta per nessun motivo».

Il suo metodo di lavoro in pratica non prevede riposo: alla fine di una puntata fa il punto sulla successiva. Quindi è già al lavoro sulla nuova stagione?

«Ebbene sì, lo ammetto, alla fine dell’ultima puntata ho detto a tutti: “Al più presto bisognerà mettere a punto un pre-calendario per l’autunno”».

In ferie ci andrà?

«In estate farò qualche giorno di vacanza con la famiglia».

Mare o montagna?

«Decideremo all’ultimo, come sempre. Quando sarà tutto pieno e dovremo prenotare in un posto diverso da quello che avevamo pensato all’inizio».

Michele e Caterina, i suoi figli di 19 e 15 anni, accettano ancora di buon grado di fare le vacanze con mamma e papà o scalpitano per partire da soli?

«Una cosa non esclude l’altra: qualche giorno con noi, qualche giorno con gli amici».

Uno dei suoi ragazzi ha manifestato il desiderio di seguire le sue orme, o hanno entrambi altri progetti per il loro futuro?

«Michele è al primo anno di università, Caterina al secondo di liceo. Quando ero ragazzo io, lavorare in televisione per un giovane era come conquistare la Luna. Oggi non è più così. Io quello che auguro ai miei figli è di capire qual è il loro sogno e di riuscire a seguire la loro passione, come è successo a me».