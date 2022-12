Federica Panicucci: «Festeggio l’arrivo del 2023 tra musica, tè e solidarietà»

Il 31 dicembre presenterà in diretta su Canale 5 "Capodanno in musica", mentre il 1° gennaio condurrà il "Concerto per la pace" Solange Savagnone







Quando le dico che l’arrivo del nuovo anno è diventato un po’ il suo portafortuna, visto che per la quinta volta conduce in diretta su Canale 5 “Capodanno in musica”, Federica Panicucci si mette a ridere: «Sono molto felice di essere stata riconfermata alla guida di uno show importante e celebrativo come questo: fa ormai parte della tradizione anche della mia famiglia, visto che ci vado sempre con i miei figli. È bello passare una serata insieme a loro e al “popolo” di Canale 5!».

Sarete in una nuova città, a Genova, in piazza De Ferrari.

«Sì, quest’anno lascio gli amici di Bari e della Puglia, che mi hanno accolto con grande amore in questi anni, e mi trasferisco in Liguria, una regione che conosco bene. Da adolescente i miei avevano una casa a Camogli (GE) dove passavo l’estate e ho dei bellissimi ricordi. Da grandicella sono stata a Santa Margherita, e oggi Portofino è uno dei miei posti del cuore. Come la Puglia, amo molto anche la Liguria e sono davvero contenta di incontrare i genovesi il 31 dicembre».

Parliamo di musica. Chi saranno i cantanti che ci faranno ballare?

«Ce ne sarà per tutti i gusti. Si esibiranno, con i loro brani più famosi, artisti come Patty Pravo, Ivana Spagna, Fausto Leali, i Gemelli DiVersi, Anna Tatangelo, The Kolors, Baby K, Annalisa e tanti altri. La scaletta non sarà “fissa”: ci sarà modo di vedere un artista in diversi momenti della serata».

Sul palco si esibiranno anche alcuni ragazzi dalla scuola di “Amici”. Chi saranno?

«Nel corso della puntata di “Amici” del 4 dicembre, Maria De Filippi ha comunicato ai ragazzi che, quel giorno, i primi classificati nella categoria “Ballo” e “Canto” avrebbero ricevuto come premio la partecipazione a “Capodanno in musica”. Al termine delle esibizioni, hanno vinto la ballerina Rita e, tra i cantanti, Angelina e Cricca, primi a pari merito».

Cosa accade dietro le quinte prima di iniziare lo spettacolo?

«Prima c’è il lancio con il Tg5, poi vado a cambiarmi velocemente durante il discorso del Presidente della Repubblica Mattarella, che ascolto in camerino, ma devo essere molto rapida perché non si sa quanto durerà. Poi vado dietro le quinte con il primo cantante e attendiamo la fine del discorso per dare il via alla serata».

Come vi date la carica tra ospiti e artisti durante la pubblicità?

«Le svelo un segreto: durante la pubblicità o le esibizioni dei cantanti, dietro le quinte mi scaldo con un tè bollente e mi avvolgo in una coperta termica. Il freddo è pungente e circa sei ore di diretta sono tante, anche perché non metto cappelli e sciarpe e ho bisogno di recuperare. Ma è talmente bello il coinvolgimento con la piazza che alla fine passa tutto. La stanchezza semmai la sento il giorno dopo...».

Niente sciarpa e guanti, quindi cosa indosserà?

«Avrò tre cambi e indosserò degli abiti firmati da Antonio Riva, uno diverso dall’altro. A Capodanno tutti devono sfoggiare la mise più adatta, ed è bello sognare un po’ anche attraverso il look».

Come si prepara il giorno della diretta per reggere fino a tardi?

«Intanto il 30 sera con il buio facciamo le prove generali, per definire la mia posizione sul palco, entrate e uscite, microfoni. La mattina del 31 cerco di dormire un po’ di più rispetto al solito, faccio un bel pranzo e nel pomeriggio ripasso le ultime cose della scaletta, poi mi trasferisco in zona palco e inizio a prepararmi. È una giornata abbastanza rilassata».

Niente sonnellino pomeridiano?

«No, mi basta l’adrenalina della diretta per non sentire la stanchezza: ci sono sempre cambi di scaletta e poi, essendo da sola sul palco, sono ancora più meticolosa».

Non contenta, la sera del 1° gennaio condurrà anche il “Concerto per la pace” dall’Auditorium della Conciliazione di Roma. Immagino ci sarà un’atmosfera diversa rispetto alla sera prima.

«Il 1° gennaio è la “Giornata mondiale per la pace” e il concerto è dedicato a questo tema. Racconteremo le finalità dei progetti delle Missioni Don Bosco in Ucraina che sosterremo; ci sarà come ogni anno il messaggio del Papa attraverso un video; e poi sul palco si esibiranno grandi nomi fra i quali Gigi D’Alessio, Aka 7even, Cristina D’Avena, Neri Marcoré, Fiorella Mannoia e Orietta Berti. Sarà un concerto molto bello che spero il pubblico gradirà, con un’atmosfera diversa, di riflessione e più intima».

Ci saranno soltanto cantanti o avrete anche altri ospiti?

«Il tema della pace sarà protagonista anche di alcuni testi significativi letti, fra gli altri, da Elena Sofia Ricci, Leo Gullotta e Bianca Guaccero. Inoltre, saranno presenti alcuni campioni dello sport come Marcell Jacobs, Fiona May, Chiara Vingione e Federica Pellegrini, che creeranno dei momenti di riflessione con il pubblico».

L’evento è legato, attraverso l’attivazione del numero solidale 45.594, a un progetto delle Missioni Don Bosco per la costruzione di un rifugio a Kiev. Facciamo un appello?

«Non è più tempo di accettare passivamente la situazione, ma di attivarci in prima persona. Partecipare alla realizzazione di questi progetti, oggi, è un nostro dovere».

Nel suo piccolo lei cosa fa per creare un clima di pace attorno a sé?

«Con l’età si impara a smorzare i toni: arrivi ad avere più tolleranza e comprensione, perdoni di più. Capisci che alla fine non c’è tanto tempo da perdere in sciocchezze. Ho imparato a guardare oltre all’ostacolo e questo mi permette di vivere il presente in modo più sereno, generoso e attento».

Salutiamoci con un augurio ai lettori di Sorrisi per il nuovo anno.

«Auguro di lasciarci alle spalle quello che abbiamo vissuto e che ci ha fatto soffrire molto, dal Covid alla guerra in Ucraina. Vorrei immaginare un nuovo anno di pace e serenità. Speriamo che le cose possano migliorare».

E per lei cosa si augura?

«Vorrei continuare a vivere così come oggi, in armonia e serenità, non chiedo niente di più e di meno. Per quanto riguarda il lavoro mi sembra che il concerto del 1° gennaio sia un ottimo inizio, poi dal 9 torno in diretta con “Mattino Cinque” e in primavera mi aspetta “Back to school” a cui tengo tantissimo. Direi che posso essere felice».