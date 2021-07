Federica Panicucci: «Non è estate se non sto con i miei figli»

La conduttrice chiude la stagione tv con ascolti record e ci racconta le sue vacanze in famiglia Federica Panicucci Antonella Silvestri







Ha chiuso in bellezza la sua 12a stagione di “Mattino Cinque” con 201 puntate e oltre due ore di diretta quotidiane. Federica Panicucci ha riempito le mattine di Canale 5 con temi d’attualità e ospiti sempre nuovi in ogni puntata.

Ora la conduttrice è pronta a godersi il sole e il mare con la sua famiglia prima di ripartire a settembre con la nuova edizione del programma che, da cinque anni, conduce in coppia con Francesco Vecchi.

Dopo una stagione lunga e impegnativa che sapore ha per lei l’estate?

«Quest’anno il pubblico ci ha premiato in maniera netta. Segno che, insieme alla mia straordinaria squadra, abbiamo lavorato bene. Siamo una famiglia rodata e affiatata formata da grandi professionalità. Ci lasciamo alle spalle una stagione impegnativa con una pandemia che ci ha fatto lavorare in condizioni a tratti critiche. Ogni settimana il protocollo dell’azienda prevedeva tamponi e controlli per gestire al meglio la pandemia e proteggerci. Un anno pesante, ma la fatica ha lasciato il posto alla soddisfazione. L’estate ha il sapore della freschezza, dell’euforia e della voglia di riprenderci la normalità».

L’estate evoca relax, divertimento e...?

«Staccare la spina. L’ho fatto appena è finita la trasmissione. Mi sono assentata dai social per una decina di giorni. Ne avevo bisogno. E poi aggiungo anche il verbo “viziarsi”…».

Quali vizi si concede in vacanza?

«Per dieci mesi la mia tabella di marcia mi impone di seguire orari precisi. D’inverno devo conciliare il lavoro con la cura dei miei figli, come fa ogni mamma. D’estate mi ritaglio del tempo per me e cerco di stare quanto più possibile con i miei due ragazzi, Sofia e Mattia, che ormai sono adolescenti. Ci coccoliamo e ci viziamo».

La sua giornata estiva è scandita da quali ritmi?

«Non punto la sveglia ma, per abitudine, apro gli occhi verso le 5. In questo periodo, con immenso gusto, mi giro dall’altra parte e mi riaddormento. La giornata mia e dei miei figli ha inizio quando ci alziamo dal letto. Io leggo i giornali come sempre. Poi faccio colazione con molta calma. Dopo di che di corsa andiamo in spiaggia. Qui a Forte dei Marmi, che per me è come una seconda casa, ho la possibilità di rincontrare le mie amiche di sempre, ci ritroviamo con i nostri figli e durante la settimana ne approfittiamo per stare insieme e recuperare il tempo perduto».

Sofia e Mattia hanno 16 e 14 anni. Facile immaginare che vogliano prendersi un po’ di libertà, soprattutto in vacanza. Lei è apprensiva?

«Sono due adolescenti responsabili e giudiziosi. Dopo dieci mesi passati in casa hanno tutta la voglia e il diritto di riprendersi il loro tempo. Forte dei Marmi è per loro non solo un ambiente protetto, ma è anche un posto che conoscono bene perché sono cresciuti qui e posso permettere loro quelle libertà che in una grande città è difficile concedere».

La sua estate indimenticabile?

«Ne ho tante scolpite nel cuore. Ricordo con emozione quelle trascorse nei villaggi turistici con i miei genitori che, per l’occasione, consentivano a me e mia sorella di dormire in camera da sole e di godere di tante libertà che la sicurezza del villaggio ci metteva a disposizione. Erano estati indimenticabili, così come vorrei che fossero queste per i miei figli».

L’anno prossimo festeggerà i suoi 35 anni di carriera. Con quale sentimento guarda la Federica degli esordi?

«Con tenerezza e ammirazione. Quella ragazza ha realizzato, a piccoli passi, i più bei sogni della sua vita».

La settimana scorsa si è spenta una delle più grandi stelle del mondo dello spettacolo, Raffaella Carrà. Come la ricorda?

«Non ho affidato ai miei profili social il ricordo di Raffaella, ma voglio condividere con Sorrisi la mia esperienza. L’ho incontrata a una serata. Non ci eravamo mai conosciute di persona. Andai nel suo camerino e lei mi rivelò che mi seguiva in tv, sapeva che avevo due figli. Mi stupì il fatto che Raffaella Carrà sapesse tutto di me. Mi fece tanti complimenti. È la più grande donna dello spettacolo che abbiamo mai avuto».