Federica Sciarelli fa il punto sulla stagione di “Chi l’ha visto?”

«Non mollo mai, lo devo a chi soffre e al pubblico, a cui quest’anno si sono aggiunti tanti giovani» dice la giornalista, che ottiene ascolti sempre più alti Antonella Silvestri







Si lascia alle spalle l’ennesima stagione di un programma che conduce con professionalità e carisma riuscendo a mantenere vivo, puntata dopo puntata, l’interesse degli spettatori. “Chi l’ha visto?”, che finisce il 5 luglio, quest’anno si è superato, ha avuto uno share sempre maggiore del 10% (intorno ai due milioni di spettatori, di molto superiore alla media di rete), entrando nella Top 10 settimanale dell’Auditel (caso raro per Rai3), fino a raggiungere i picchi della puntata del 14 giugno (iniziata con il racconto della scomparsa di Kata, 5 anni, a Firenze) quando ha vinto la serata con una media di 2.136.000 spettatori e il 14,24% di share. Federica Sciarelli è al timone della trasmissione di Rai3 dal 2004; questo programma è una vera e propria piattaforma per le voci dimenticate o inascoltate, e si occupa di persone scomparse, misteri insoluti e “cold case”, casi non più nelle pagine di cronaca dei quotidiani.

Federica, bilancio positivo per “Chi l’ha visto?”. Anche quest’anno ha creato una connessione con il pubblico risolvendo tanti enigmi.

«Gli spettatori sono la nostra linfa vitale. C’è di più: qualche giorno fa la mia insegnante di roller mi ha inviato un sms di un suo allievo che le scriveva: “No no, stasera devo finire presto gli allenamenti perché c’è la Sciary in tv” (ride). La verità è che il pubblico sta cambiando perché accanto allo zoccolo duro formato dagli affezionati storici del programma, si stanno ingrossando le fila degli spettatori più giovani. Questo è un dato incoraggiante per tutti noi».

Lei non ama i sensazionalismi. Il programma ha lo stesso fascino di una docufiction perché le storie che vengono raccontate sono ricostruite fedelmente.

«È vero: noi non allunghiamo inutilmente le storie, le portiamo avanti fino a quando non hanno un finale. È un po’ come quando leggi un libro, prosegui fino all’ultima pagina. E talvolta riesumiamo vecchi casi perché emergono nuovi dettagli che li rendono più attuali e vivi».

Ci fa un esempio?

«Erano usciti due video sui social di una persona molto somigliante a Daniele Potenzoni, il ragazzo autistico scomparso nella metro di Roma otto anni fa. Alla fine si è scoperto che non era lui, però siamo riusciti ad accendere una speranza collettiva perché “Chi l’ha visto?” è un po’ come la “Cassazione” degli scomparsi. Il pubblico si unisce in una cordata invisibile e quando vede per strada o sui social un individuo con il naso schiacciato come Daniele, per esempio, prega e spera. Persino mio figlio che lavora all’estero e non segue il programma, un giorno mi ha scritto: “Mamma, ma è Potenzoni quello?”. Ecco, io cerco di essere sempre un portatore sano di solidarietà».

La riforma della Giustizia, se passerà in Parlamento, prevede che le intercettazioni telefoniche che emergono dalle indagini delle Procure non finiscano sui giornali. Cambierebbe il vostro lavoro.

«Vediamo se verrà approvata. I giornalisti devono fare inchieste, le intercettazioni quando vengono pubblicate chiamano altre intercettazioni. Sono un punto di svolta importante. Le questioni private rimangono fuori, ovvio. Le intercettazioni fanno capire quello che sta avvenendo nel nostro Paese».

Era stata ventilata l’ipotesi di un trasloco di “Chi l’ha visto?” su Rai1. Quanto c’è di vero?

«Non saprei perché si tratta di scelte aziendali. Questa è una vecchia idea e mi inorgoglisce. Ricordo che quando Giancarlo Leone, all’epoca vicedirettore della Rai, mi disse che aveva parlato con l’allora direttore di Rai3 per portarci sulla prima rete, ricevette come risposta: “Ma che sei matto? Mi togli il fiore all’occhiello”. Il nostro è un programma di servizio pubblico che non può essere sospeso, per esempio, durante il Festival di Sanremo o una maratona elettorale».

Tornando alle storie, quella di Kata (Mia Kataleya Alvarez), la bimba di 5 anni scomparsa a Firenze, le richiama alla memoria il caso di Denise Pipitone?

«Le circostanze sono simili. Entrambe sono sparite mentre giocavano nel cortile. Cosa dire? I bambini sono imprevedibili. Basti pensare alla storia dei fratellini di Gravina che tutti pensavano fossero stati rapiti salvo poi essere ritrovati senza vita in un pozzo. Quest’anno siamo riusciti a far venire fuori le magagne che ci sono nelle famiglie. Abbiamo aperto uno spazio in cui raccogliamo lo sfogo dei genitori che si sentono abbandonati: papà e mamma di Alice Scagni, uccisa dal fratello, o la figlia di Peter e Laura Neumair, la coppia massacrata dal primogenito».

Tante storie tragiche, tanto dolore. Come si disintossica?

«Vado sui pattini in città, mentre in vacanza sono solita andare in bici. Ho sempre scelto la Sicilia ma probabilmente, dopo tanti anni, con il mio gruppo stiamo decidendo di cambiare destinazione».

La passione per la Sicilia è ben visibile nel ciondolo Trinacria che indossa ogni volta che va in onda.

«A voi non sfugge nulla (ride). Prima avevo una sagoma del continente africano d’oro, molto carina. L’ho sostituita proprio lo scorso anno quando la mia amica siciliana Antonella mi ha regalato la nuova catenina. E io sono metodica. Me la sono messa al collo e non me la sono più tolta. Sono fatta così. Non amo i gioielli, non mi piace mettermi in ghingheri».

Lei condurrebbe anche in pantofole e tuta?

«Sì. Presto poca attenzione alla cura estetica. Quando ho un’ora di tempo, vado a pattinare e non a fare shopping o dal parrucchiere».

Tante sue colleghe cedono ai ritocchini estetici per coprire le imperfezioni. Lei ha un neo particolare che ormai è diventato il suo tratto distintivo...

«Vuole ridere? Un giorno sono andata dal dermatologo per un piccolo segno degli occhiali sul naso. Il dottore mi ha accolto con un sorriso e si fregava le mani dalla contentezza. Mi disse: “Ah, finalmente è venuta a togliersi questo neo sulla faccia”. Io gli ho risposto: “Mi spiace deluderla ma sono qui per farmi curare la piaghetta sul naso”. Il dermatologo, anche se scontento, è scoppiato a ridere».