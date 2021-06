Federica Sciarelli: «Ora salgo in bici e vado in vacanza!»

La conduttrice conclude con successo un’altra stagione di "Chi l’ha visto?", il programma che conduce da 17 anni Federica Sciarelli Antonella Silvestri







Nelle ultime settimane “Chi l’ha visto?” ha battuto ogni record, piazzandosi al secondo posto nella classifica dei programmi più seguiti il mercoledì sera. «Dopo il Covid è scoppiata un’altra pandemia: la grande voglia di solidarietà. Riceviamo segnalazioni e testimonianze da ogni angolo d’Italia: il pubblico resta la nostra forza. Ora ancora di più che nel passato» racconta Federica Sciarelli, chiamata scherzosamente dalla sua squadra “il capitano” del pronto soccorso degli scomparsi e dei casi irrisolti.

Federica, lei ha riacceso i riflettori, ma in verità non li aveva mai spenti, sulla vicenda di Denise Pipitone. La bimba è nel cuore di tutti…

«Quella della ragazza russa, Olesya Rostova, somigliante a Denise e alla mamma della piccola è sembrata subito una provocazione ma la verità è che, dopo un periodo così difficile, tutti si aspettavano la bella notizia. Mi hanno chiamato anche persone non del mio ambiente per chiedermi: “Ma veramente l’avete trovata?”. Dopo la delusione, è di nuovo scattato il desiderio di ritrovarla».

Tutti parlano di questa vicenda ma è lei che vanta un rapporto d’amicizia speciale con la mamma Piera Maggio e con l’avvocato Giacomo Frazzitta…

«È giusto che tutti ne parlino. L’obiettivo comune è ritrovare una bambina scomparsa 17 anni fa. Con la mamma e con l’avvocato c’è un rapporto confidenziale perché noi non abbiamo mai trascurato quest’inchiesta. Abbiamo lavorato gomito a gomito. Quello di Denise poi è stato il primo caso che ho trattato quando ho iniziato a condurre “Chi l’ha visto?”. Piera è diventata una cara amica e i messaggi che ci scambiamo vanno dai semplici auguri per il compleanno al “ti sei fatta il vaccino?”. C’è un episodio che racconta bene il nostro rapporto».

Quale?

«Nel 2013 venni intercettata mentre parlavo con lei. Nella conversazione, molto basica, mi scappò un: “Ora alla Procura faremo un mazzo...”. Quando il procuratore mi rilesse la frase, mi vergognai e gli risposi che con i familiari degli scomparsi uso lo stesso linguaggio poco “oxfordiano” che utilizzo con gli amici».

Lei è diventata amica anche del fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, e di Filomena, la mamma di Elisa Claps...

«Di più. Un giorno mi trovavo a Potenza per una causa. Chiamai per un saluto la signora Filomena e lei, che già viveva da sola, mi invitò a casa sua. Non me lo feci ripetere due volte. Ricordo ancora la cena che mi preparò e che mi spazzolai in due minuti: verdure grigliate con la mentuccia e l’origano freschi. Parlammo anche d’altro come due vecchie amiche. Poi mi fece dormire nel suo letto. Altro che albergo a diciottomila stelle…».

Nell’ultima puntata, proprio a Mazara del Vallo, il paese di Denise, due degli inviati sono stati aggrediti. Come vive questi episodi?

«Con preoccupazione, ma conosco i miei. C’è un gioco di squadra incredibile. Con il regista, gli autori, i redattori, i montatori, lo staff del trucco e parrucco e tutta la produzione siamo non solo una semplice grande famiglia, ma anche una vera e propria “macchina da guerra”. Gli inviati di “Chi l’ha visto?” non hanno paura. E, soprattutto, sono tutti palestrati!».

In questi anni nella squadra di “Chi l’ha visto?” è nata pure una storia d’amore…

«Sì, quella tra due nostri storici inviati, Veronica Briganti e Giuseppe Pizzo (sorride)».

É vero che Giuseppe Pizzo è un ex poliziotto?

«Giuseppe lavorava all’Uacv, l’Unità di analisi del crimine violento, e ha assistito all’arresto di Giovanni Brusca nel 1996. Lui ha una grande passione per questo lavoro e un desiderio irrefrenabile di aiutare gli altri a trovare la soluzione. Gli inviati sono tutti grandi professionisti. La nostra è un’orchestra dove da un lato ci sono io e dall’altro gli elementi del gruppo, ciascuno con le proprie competenze e specialità. Quando si tratta di elementi come impronte, tracce ematiche, stub (il tampone per rilevare tracce di esplosivo), Giuseppe è superesperto. Ma ormai tutti gli inviati, dopo tanti anni, hanno acquisito conoscenze tecniche».

È andata in onda anche con il lockdown, lei è una vera stacanovista. Quali sono i lussi che si concede in vacanza?

«I soliti. Non vedo l’ora di prendere la bicicletta e partire con il mio solito gruppo di amici per la Sicilia. Di recente siamo impazziti per incastrare le date delle ferie con gli impegni lavorativi di tutti, ma comunque sto contando i giorni… Il caso di Denise, le foto e i video di quando piange, così come la storia toccante del piccolo Giuseppe Di Matteo, di cui ci siamo occupati di recente, mi turbano. Pedalare è il modo di scaricare queste sensazioni negative che sono costretta a respirare. Ultimamente ho scoperto anche i benefici dei pattini in linea rollerblade. D’inverno pratico pattinaggio sul ghiaccio, ma ho voluto provare anche questa esperienza».

Quindi adesso gira per Roma sui pattini?

«Sì. Ho incontrato per strada una studentessa universitaria che andava sui rollerblade e le ho chiesto se voleva diventare la mia istruttrice. Lei ha accettato e, dopo qualche lezione, posso dire che ora pratico il pattinaggio “Urban style” (ride)».

Ci sarà la versione estiva del programma?

«No, ma stiamo realizzando due speciali. Si tratta di una sorpresa per i telespettatori perché i contenuti sono insoliti e poi chiuderemo. Lo scorso anno abbiamo iniziato ad agosto per occuparci del caso di Viviana Parisi e del suo bambino Gioele, scomparsi e poi ritrovati senza vita nelle campagne del messinese. È stato un anno impegnativo».

Come ogni estate, il tormentone “la Sciarelli lascia o no Chi l’ha visto?” è già partito. Cosa risponde?

«Stare a contatto con il dolore è sempre provante, ma ogni volta che ho suggerito di farmi prendere una pausa, l’azienda mi ha chiesto di rimanere al mio posto. Questo programma è la mia vita. Comunque non date retta a quello che leggete sui social. Però apprezzo sempre le foto che scelgono (sorride)».

Un’ultima domanda: si è fatta un’idea di dove sia Denise?

«Fino a quando non si trovano le persone, bisogna pensare che siano vive. Altrimenti non si cercano più».