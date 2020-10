10 fiction italiane da vedere in streaming

Sul greto del fiume viene ritrovato il corpo di una ragazza e l’indagine viene affidata a Elena Guerra ( Vittoria Puccini ), intenzionata però a prendersi un anno sabbatico per salvare il matrimonio con Giovanni ( Maurizio Lastrico ). I piani di Elena precipitano quando scopre di essere legata in maniera indissolubile alla giovane vittima. Tra i sospettati c'è anche Claudio Cavalleri ( Michele Morrone ) uno degli uomini più potenti della città. Sospettato di aver avuto una relazione con la vittima, chiama a difenderlo il suo amico Ruggero Barone ( Francesco Scianna ), avvocato ambizioso e apparentemente senza scrupoli. Tra Ruggero ed Elena comincia una guerra spietata, senza esclusione di colpi.

Adattamento tv del celebre romanzo di Umberto Eco , " Il nome della rosa " è ambientata nel 1327, nel Nord Italia. Il frate Guglielmo da Baskerville raggiunge un’isolata abbazia benedettina sulle Alpi con il suo novizio, Adso. L’abbazia, al loro arrivo, si presenta subito come un luogo inquietante, con una biblioteca che custodisce manoscritti di inestimabile valore e dove tuttavia aleggia più di un mistero. L'assassinio del monaco Adelmo dà il via a una serie intricata di delitti che coinvolgono, uno alla volta, i monaci dell’abbazia. Guglielmo, su mandato dell’Abate Abbone, dovrà indagare sull’identità e sul movente del misterioso assassino seriale.

Nato dalla penna di Antonio Manzini, Rocco Schiavone ( Marco Giallini ) è il poliziotto più politicamente scorretto della tv italiana. Sboccato, cinico, burbero e assiduo fumatore di spinelli, odia il suo lavoro ma ha talento. Trasferito ad Aosta come punizione per i suoi metodi di indagine poco ortodossi, lo seguiamo alle prese con vari casi.

Tratta dai romanzi di Alessia Gazzola , che è anche la co-creatrice della serie, “ L’allieva ” segue le vicende dell’apprendista medico legale Alice Allevi, interpretata da Alessandra Mastronardi . Alice ha ventisei anni ed è una studentessa che, alla morte della badante della nonna, decide di specializzarsi in medicina legale. A tratti imbranata e maldestra, cerca sempre di scoprire la verità sui casi a cui lavora, mentre è divisa tra l’attrazione per il suo capo, il dottor Conforti ( Lino Guanciale ) e l’interesse per Arthur ( Dario Aita ), figlio del direttore dell’Istituto di medicina legale.

Tratta dall’omonimo bestseller di Maurizio de Giovanni , segue le vicende del commissariato di Pizzofalcone di Napoli, tra i quartieri spagnoli e il lungomare. Chiuso dopo che alcuni agenti sono stati arrestati per un grave caso di corruzione, ora raccoglie i poliziotti “scomodi” per gli altri commissariati. Ma tutto cambia con l’arrivo dell’ispettore Lojacono, interpretato da Alessandro Gassman . Nel cast anche Carolina Crescentini, Antonio Folletto, Tosca d'Aquino, Massimiliano Gallo, Gianfelice Imparato, Simona Tabasco, Gennaro Silvestro, Gioia Spaziani e Francesco Guzzo.

Ambientata nell'Italia di fine '700, "Elisa di Rivombrosa" racconta la storia d'amore tra Elisa Scalzi ( Vittoria Puccini ), una ragazza di umili origini che lavora al castello di Rivombrosa come serva, e il conte Fabrizio Ristori ( Alessandro Preziosi ). Proprio come una novella Cenerentola, Elisa si muove tra l'invidia della servitù e l'alterigia della famiglia blasonata. Tra gli interpreti troviamo anche Kaspar Capparoni, Antonio Cupo, Luca Ward e Jane Alexander.

Non dirlo al mio capo

Dove vederla: Amazon Prime Video

Genere: commedia

Lisa (Vanessa Incontrada) ha 34 anni, una laurea in legge, due figli e un'ipoteca sulla casa da pagare. Vedova da sei mesi, dopo tanti colloqui falliti arriva a fingere di essere una single in carriera per essere assunta come praticante nello studio legale dell'avvocato Vinci (Lino Guanciale), che odia i bambini e pretende dedizione assoluta al lavoro. Così, per paura di essere licenziata nel caso venisse fuori la verità, Lisa si ritrova a vivere una specie di doppia vita.